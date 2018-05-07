Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 11:40

Aliyev, Yumurtalık’ta anıldı

Deveciuşağıspor, Zeytin Dalı Futbol Turnuvası yarı finalinde Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i 95.

Aliyev, Yumurtalık’ta anıldı

07 Mayıs 2018 11:40

doğum günü dolayısıyla pankart açarak andı.


Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, Yumurtalık Kaymakamlığı ve Yumurtalık Belediye Başkanılığınca, Afrin’e huzur ve barış götürmek Mehmetçiğe destek olmak amacıyla “Zeytin Dalı Futbol Turnuvası” düzenlendi.


Turnuvanın Yarı Final karşılaşmasında Zeytinbeli Spor ile karşılaşan Deveciuşağıspor maça, “Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğum günün kutlu mekanın cennet olsun’’ pankartıyla çıktı.


Deveciuşağı Spor Teknik Direktörü Mustafa Budulgan, "Tek millet iki devletin insanları olarak şunu çok iyi bilmekteyiz; bizlerin kalbi Azerbaycan’da, Azerbaycanlı kardeşlerimizin kalbi ise bizlerle birlikte atmaktadır’’ dedi.


Deveciuşağı Mahalle Muhtarı Veli Bozdoğan ise Haydar Aliyev Azerbaycan’da nasıl sevilip sayılmaktaysa kendilerinin de aynı şekilde sevdiklerin ve saydıklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç