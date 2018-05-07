Aliyev, Yumurtalık’ta anıldı

doğum günü dolayısıyla pankart açarak andı.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, Yumurtalık Kaymakamlığı ve Yumurtalık Belediye Başkanılığınca, Afrin’e huzur ve barış götürmek Mehmetçiğe destek olmak amacıyla “Zeytin Dalı Futbol Turnuvası” düzenlendi.

Turnuvanın Yarı Final karşılaşmasında Zeytinbeli Spor ile karşılaşan Deveciuşağıspor maça, “Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğum günün kutlu mekanın cennet olsun’’ pankartıyla çıktı.

Deveciuşağı Spor Teknik Direktörü Mustafa Budulgan, "Tek millet iki devletin insanları olarak şunu çok iyi bilmekteyiz; bizlerin kalbi Azerbaycan’da, Azerbaycanlı kardeşlerimizin kalbi ise bizlerle birlikte atmaktadır’’ dedi.

Deveciuşağı Mahalle Muhtarı Veli Bozdoğan ise Haydar Aliyev Azerbaycan’da nasıl sevilip sayılmaktaysa kendilerinin de aynı şekilde sevdiklerin ve saydıklarını belirtti.