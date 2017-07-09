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09 Temmuz 2017 12:06

Alkollü arkadaşının arabasına bindi, kazada hayatını kaybetti

Adana’da, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı hayatını kaybetti.

Alkollü arkadaşının arabasına bindi, kazada hayatını kaybetti

09 Temmuz 2017 12:06


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu bildirilen Muzaffer T., 01 EDZ 08 plakalı otomobiliyle arkadaşı Duran Güner’i evinden aldı. Muzaffer T.’nin kullandığı otomobile binen Güner, arkadaşı ile birlikte gezmek için yola çıktı. Muzaffer T., Süleyman Demirel Bulvarı’na geldiğinde ise direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki ağaca, daha sonra kaldırıma çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Duran Güner ağır yaralanırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.


Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılan Duran Güner yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Muzaffer T. ise önlem amaçlı hastaneye götürüldü ve 178 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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