Alkollü şahıs evini yaktı

Evin balkon kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Olay, Seyhan İlçesi 2000 Evler Mahallesi 76020 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Ali B. sinir krizi geçirdi. Eve zarar vermeye başladı, şahsın annesi ve babası durumu polis ekiplerine bildirdi. Ali B.’in öfkesi dinmeyince evini ateşe verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri balkon kısmında oluşan yangını kısa sürede müdahale etti.

Ali B. ise olay sırasında sopayla kendi başına vurduğu öğrenildi, başından yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın annesi ve babası oğullarını şikayet etmek üzere karakola gitti.