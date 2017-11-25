Kaza sonrası polislere hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 4.20 sıralarında Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ünal yönetimindeki 36 SD 113 plakalı hafif ticari oto kırmızı ışıkta beklemekteydi, o sırada Mehmet Uysaloğlu yönetimindeki 33 AZF 33 plakalı otomobil aşırı suratlı bir şekilde kırmızı ışıklara geldi. Uysaloğlu aracını durduramayınca, Ünal’ın yönetimindeki hafif ticari otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, İbrahim Ünal’ın kızı ve karısı yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis memurları araçta inceleme yaparken, Mehmet Uysaloğluna ait 33 AZF 33 plakalı otomobilde birden fazla açılmış ve açılmamış alkol şişesi buldu. Uysaloğlu’un ise alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İbrahim Ünal,” Kızımı havaalanına götürüyordum, kırmızı ışıkta beklediğim sırada arkadan gelen otomobil hızla bana vurdu. Gördüğünüz gibi araç sürücüde aşırı alkollü, allah böyle bir kazayı kimsenin başına vermesin” dedi.

Öte yandan, Mehmet Uysaloğlu ise kaza sonrasında kendisine soru soran polislere küfür edip zorluk çıkarmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı kelepçeleyip gözaltına aldı.