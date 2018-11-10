Alkolün etkisiyle ayakta duramayan hırsızlar suçüstü yakalandı

Adana'da aşırı alkollü 2 şahıs, Seyhan Nehri üzerindeki köprüde bulunan elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakalandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Sinanpaşa Köprüsü'nün aydınlatmalarını besleyen elektrik kablolarını çalmak için köprüye gelen Ö.Ç. ve H.T. isimli şahıslar, şüpheli hareketlerde bulununca Merkez Park'taki güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Bir süre köprü üzerinde dolaşan şahısları takip eden güvenlik görevlileri, şahısların elektrik kablolarını sökmeye başlamasıyla alarma geçti. Güvenlik görevlileri alkollü şahısları suçüstü yakaladı.

Ayakta duramamalarına rağmen hırsızlık yaptılar

Piyasa değeri yaklaşık 20 lira olan kablolarla yakalanan şahıslar polis ekiplerine teslim edildi. Aşırı alkollü oldukları görülen iki şahsın ayakta zor durmaları dikkat çekti. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.