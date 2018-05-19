Allgaeu Orient Dostluk ve Barış Rallicileri Adana’da

Allgaeu Orient Dostluk ve Barış Rallisi’nin yeni durağı Adana oldu.

5 Mayıs’ta Fransa’nın Strazburg kentinde başlayıp, Ürdün’de sona eren Allgaeu Orient Dostluk ve Barış Rallisi bu sene 13’üncü kez gerçekleştiriliyor. 11 ülkeden 200 sporcu, 105 aracın katıldığı rallinin sonunda araçlar yardıma muhtaç insanlara bağışlanacak.

Ralliciler, Adana Seyhan Nehri üzerindeki Taş Köprü’de vatandaşlarla bir araya gelerek, hatıra fotoğraf çektirdiler. Rallicileri Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü karşıladı.

Yarışla ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Orient Rallisi 2. Başkanı ve Türkiye Koordinatörü Nadir Serin, bu projedeki amaçlarının Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, “Yabancı turistlerin gitmedikleri yerlere giderek Türkiye’nin misafirperverliğini, Türkiye’de insanların seyahat etmesinin bir sorun olmadığını göstermek. Yarışa katılan 200 Avrupa Birliği vatandaşı ülkelerine döndükleri zaman güzel fikirler ile dönecekler” diye konuştu. Serin, bu şekilde 200 gönüllü elçi kazandıklarını ifade etti.

İlk durak Çanakkale

Türkiye’deki ilk duraklarının Çanakkale olduğunu söyleyen Serin, sırasıyla İstanbul, Zonguldak, Çorum, Ankara, Nevşehir, Niğde’yi ziyaret ettiklerini belirterek, “Bugün Adana’dayız, yarın akşam Mersin’e geçeceğiz. Araçlarımızı Mersin’de gemilere yükledikten sonra yarın uçakla Orta Doğu’ya geçeceğiz” diye konuştu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise bu yarışın dostluk ve barış projesi olduğunu vurgulayarak, “Bu etkinlik bir yarış rallisi olarak değil, bir macera rallisidir. Bizim için çok önemli. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde medyanın yakından takip ettiği bir etkinlik” dedi.

Adana’daki kültürel, tarihi değerlerimizi tanıtmak istediklerini ve rallicileri iyi bir anı ile uğurlamayı amaçladıklarını belirten Vali Demirtaş, “Kısmetse yarın misafirlerimizi Ceyhan, Kozan’a götürerek buradaki tarihi eserlerimizi ve kültürel değerlerimizi onlarla paylaşacağız. Gelenek ve göreneklerimizi tanıtacak, yemeklerimizi tattıracağız” şeklinde konuştu.

Akşam Mersin’de araçlarını gemilere yükleyecek olan ralliciler yarın Adana’yı gezdikten sonra uçakla kentten ayrılacak.