Alman Senfoni Orkestrası 2. Başkemanisti Hande Küden'e ödül

Adana Rotary Kulübü, genç yaşta Karajan Akademisi'ni kazanarak Berlin'de Alman Senfoni Orkestra'sında 2. Başkemanist olarak görev yapan 26 yaşındaki Hande Küden'e Meslek Hizmet Ödülü verdi.

Adana Rotary Kulübü Dönem Başkanı Yaşar Yiğit, bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her yıl mesleğinde yüksek ahlak standartlarını benimsemiş, içinde bulunduğu topluma fayda sağlayan, mesleğinde başarılı olmuş kişilere ödül verildiğini söyledi. Yaşar Yiğit, başarılı genç sanatçı Hande Küden'e verilen Meslek Hizmetleri Ödülü için şöyle konuştu:

“Adana'nın ilk, Türkiye'nin 7. Rotary kulübü olan Adana Rotary Kulübü bu yıl 50. yılını kutluyor. Üyelerinin ulusal ve uluslararası alanda başarı sağlamış iş ve meslek insanlarının oluşturduğu, bu yarım asırlık dev çınar, bugüne kadar yüzlerce toplum hizmeti projesi gerçekleştirmiştir. Adana Rotary Kulübü, kurulduğu günden bu yana, toplum için yürüttüğü hizmetlerin yanı sıra, iş ve sanat alanında başarılı insanlarının yanında olmakta, onları desteklemekte, bilgi ve birikimlerini toplum ile paylaşabilmeleri için projeler üretmektedir. Adana Rotary Kulübü olarak, Uluslararası Rotary'in tüzüğü uyarınca, Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla bu yılki Meslek Hizmetleri Ödülümüzü, başarıları ile yeni nesillere ilham kaynağı olan değerli sanatçımız Hande Küden'e verdik. Sayın Hande Küden keman çalmaya olan tutkusu ile sanat yaşamı için çok kısa denebilecek bir sürede, çok genç yaşta çıktığı bu yolda Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil etmektedir. Başarılı bir sanatçı olmasının yanında, Adana'mızda yetişmesi ve içimizden birisi olması, bizleri ayrıca mutlu etmekte, gururlandırmaktadır.”

Adana Rotary Kulübü üyeleri ve eşlerinin yanı sıra, Adana protokolünden ve iş yaşamından çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreninde, sanatçı Yeliz Arman da, Hande Küden ile canlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Yeliz Arman'ın söyleşisi izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi.