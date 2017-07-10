Almanların İncirlik’te son sortileri

İncirlik Hava Üssü’nden çekilme kararı alan Almanya’ya ait savaş uçaklarının havalandıktan sonra üsse iniş yaptığı gözlendi

Türkiye hükümetinin Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü’nü ziyaret etmelerine izin vermemesi üzerine başlayan gerginlikte Almanya, İncirlik Hava Üssü’nden çekilerek, Ürdün’ü kullanmaya karar verdi.

Alman Der Spiegel dergisi dün ‘Alman güçleri İncirlik’ten çekilmeye başladı’ diye haber yayımladı. İlk olarak, üste bulunan bir tanker uçağın çekildiği iddia edildi.

Bugün ise üste ABD’ye ait kargo ve tanker uçaklarının rutin hareketliliği görülürken, Alman Federal Ordusu’na ait savaş uçaklarının, havalandıktan sonra üsse iniş yaptığı gözlendi.

Almanya’nın İncirlik Hava Üssü’nde 6 savaş uçağı ve 260 askeri bulunuyor.