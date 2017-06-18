Alparslan: “Gıda zehirlenmelerinden ders çıkaramıyoruz”

Alparslan, yaptığı açıklamada son günlerde askeri birliklerde yaşanan toplu gıda zehirlenme vakalarından ders çıkarılmadığını vurguladı. Hizmet alım yolu ile yapılan toplu yemek pişirme ve dağıtım işinin doğrudan insan sağlığını ilgilendirdiği için üzerinde özenle durulması gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Alparslan, “Azami teknik şart ve gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde durumun nasıl bir boyuta ulaşabileceğini ve maalesef can kayıplarının olabileceğini ülke olarak yaşamakta ve görmekteyiz. Bu gibi hayati konularda hizmet alımı ihalelerinde yaşanan rekabet, üst düzey standartlarda verilmesi gereken hizmet şartlarının olabildiğince düşük şartlarda sunulmasını beraberinde getirmektedir. Rekabetin nitelikli hizmet ve kaliteli ürün temelinde olmayıp düşük fiyat esasına göre gerçekleşmesi, hizmet alım ihalesine giren firmaların maliyetin altındaki fiyatlara kadar ’kırım’ yapması, başta Mehmetçik olmak üzere bu ülkenin geleceği olan okul çocuklarımızın ve gençlerimizin de ’kırılmasına’ sebep olmaktadır. Mehmetçik bu ülkenin fakir halkının evladıdır. İhale oyunlarının ne öznesi ne de nesnesi değildir" dedi.

Şehmus Alparslan, TSK’nın kendi içindeki denetimlerinin eksiksiz ve donanımlı bir şekilde yapabilmesi için gelişen teknolojiye uygun olarak kadrolu ya da muvazzaf personel istihdamına önem vermesi ve acil olarak gıda mühendisi istihdamına gitmesi gerektiğini belirtti. Yaşanan bu olaylarda sorumluluğu olanların gerekli idari ve adli soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Alparslan, "Vatanın güvenliği için silah altına alınan gençlerin gıda güvensizliğinden dolayı ne hayatını kaybetmesi ne de böylesi bir durumdan zarar görmesi hafife alınacak bir durum değildir" diye konuştu.