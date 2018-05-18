Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ilk etap tamam

Kuzey-güney yönünde ulaşım veren bulvarın Vilayet Konağı’ndan Kurttepe istikametine gidiş aksının 19 Mayıs’tan itibaren trafiğe açılacağı belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 6 ay önce kentin ana arterlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı’nda kesintisiz trafik akışını sağlamak amacıyla Alparslan Türkeş-Kasım Ener-Mavi Bulvar Kesişimi Farklı Seviyeli Kavşak Projesi’ni uygulamaya başladı.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile teknik işbirliği yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı projeye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı’na sağlı sollu 6 adet olmak üzere toplamda 824 metre uzunluğunda, 2’şer şeritli taşıt köprüsünün inşaatı yürütüldü. Hafif Raylı Sistem güzergahına paralel devam ettirilen projede yan yol bağlantılarıyla Mavi Bulvar ve Kasım Ener Caddesi’ne geçiş verildi. Projenin etki alanı içinde kalan otoyol geçiş köprülerinin her iki yanında da 6 metrelik genişletme yapıldı. Viyadüklerle Mavi Bulvar ve Kasım Ener Bulvarı ile ilişkisi kesilen, köprülerle otoyolu transit geçen Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ilk etap tamamlandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı’nda Adana Valiliği’nden Kurttepe istikametine gidiş yönünün 19 Mayıs tarihinden itibaren ulaşıma açılacağı belirtildi. Bulvarın batısındaki çalışmaların ise proje takvimine uygun şekilde ilerlediği ifade edildi.