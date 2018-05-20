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20 Mayıs 2018 12:07

Alparslan Türkeş’in birinci etabına klasik otomobilli açılış

Adana Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş-Kasım Ener-Mavi Bulvar Kesişimi Farklı Seviyeli Kavşak Projesi’nin ilk etabının tamamlayarak Vilayet Konağı’ndan Kurttepe istikametine gidiş yönünü trafiğe açtıÇukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile teknik işbirliği yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı projeye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı’na sağlı sollu 6 adet olmak üzere toplamda 824 metre uzunluğunda, 2’şer şeritli taşıt köprüsünün inşaatı yürütüldü.

Alparslan Türkeş’in birinci etabına klasik otomobilli açılış

20 Mayıs 2018 12:07

Adana Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş-Kasım Ener-Mavi Bulvar Kesişimi Farklı Seviyeli Kavşak Projesi’nin ilk etabının tamamlayarak Vilayet Konağı’ndan Kurttepe istikametine gidiş yönünü trafiğe açtı


Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile teknik işbirliği yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı projeye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı’na sağlı sollu 6 adet olmak üzere toplamda 824 metre uzunluğunda, 2’şer şeritli taşıt köprüsünün inşaatı yürütüldü. Hafif Raylı Sistem güzergahına paralel devam ettirilen projede yan yol bağlantılarıyla Mavi Bulvar ve Kasım Ener Caddesi’ne geçiş verildi. Projenin etki alanı içinde kalan otoyol geçiş köprülerinin her iki yanında da 6 metrelik genişletme yapıldı. Viyadüklerle Mavi Bulvar ve Kasım Ener Bulvarı ile ilişkisi kesilen, köprülerle otoyolu transit geçen Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ilk etap tamamlandı.


Hemşerilerinin güvenle köprüden geçebileceğine işaret etmek adına gidiş yönünü 01 DB 124 plakalı klasik otomobili ile test sürüşü yaparak trafiğe açan Başkan Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’yı da yanına alarak Adana turu attı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’nın yan yana klasik otomobille atılan Adana turu, Başkan Sözlü’nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınla izleyen vatandaşlar tarafından Milliyetçi Hareket Partisi’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’ne birlik beraberlik içerisinde hazır olduğu yorumlarıyla karşılandı.


Bulvarın batısındaki çalışmaların ise proje takvimine uygun şekilde ilerlediği ifade edildi.




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