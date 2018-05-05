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05 Mayıs 2018 16:25

ALS hastası Yasin Asma milletvekilliği yolunda

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası Yasin Asma, AK Parti Adana İl Teşkilatının temayül yoklamasına katılarak milletvekili adaylığı için vatandaşlardan oy istedi.

ALS hastası Yasin Asma milletvekilliği yolunda

05 Mayıs 2018 16:25


Yaklaşık 6 yıl önce ALS hastalığına yakalanan Yasin Asma, hayata karşı umudunu hiçbir zaman yitirmediğini belirterek milletvekilliği için aday adaylığını ilan etti. Adana’da Yüreğir Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen temayül yoklamasında Yasin Asma, vatandaşlardan vekillik için oy istedi. Yasin Asma’nın damadı Veysel Özen, "Yasin Asma sıra dışı bir insan. Sıra dışı bir öz geçmişe sahip birisi. Hayata her haliyle, tüm engellere rağmen tutunmaya çalışan, insanlara pozitif enerji dağıtan bir insan" şeklinde konuştu.


Yasin Asma’nın AK Parti milletvekili aday adayı olarak seçim çalışmalarına başladığını ifade eden Özen, "Burada kendisini tüm adaylara rağmen çok şanslı hissediyor. Çünkü engele rağmen, hayatın kendisine getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen burada bulunmaktan çok onur duyuyor ve herkesten oylarını ve dualarını bekliyor" dedi.


Yasin Asma’ya temayül yoklamasına katılan partililer yoğun ilgi gösterdi. Diğer vekil aday adaylarının da başarı dileklerini ilettiği Asma, ilgiden memnun olduğunu ifade etti.




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