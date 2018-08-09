‘Altın Madalyalı’ bağışçıdan Kızılay’a destek

Aynı zamanda Türk Kızılayı Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi olan Niyazi Çetinkaya, Kızılay’ın hayır yapmak ve kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyenlere çeşitli imkanlar sağladığını belirterek, “İhtiyaç sahiplerine ulaşmak, büyük şehirlerde giderek zorlaşıyor. Türk Kızılayı da bu zorluğu ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı Kurban Kesim Kampanyası’nı, başarıyla sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da kurban ibadetimi Kızılay aracılığıyla gerçekleştireceğim” dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, Niyazi Çetinkaya’ya desteğinden dolayı nedeniyle teşekkür etti.

Niyazi Çetinkaya’nın, Kızılay’ın örnek bir bağışçısı olduğunu dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

“2017 yılından buyana sürdürdüğümüz Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konularak Kızılay şubelerimiz aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hayırseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekâlet bedeli olarak 750 TL, yurt dışı kurban vekâlet bedeli için 590 TL ödeyecek.”