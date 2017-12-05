İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri kapsamında ilki gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleri ile buluştu. 1-20 Kasım arası yapılan ve ’Yılın Valisi’den ’Yılın Belediye Başkanı’na, ’Yılın Gıda Markası’dan ’Yılın Giyim Markası’na kadar en önemli 21 tane markayı halk önünde oylamaya sunan ödül yarışmasında Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü seçildi.

Başkan Hüseyin Sözlü, 4 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilen ödül törenine katılarak ödülünü aldı. Ödülü Adanalı hemşehrileri adına gururla aldığını ifade eden Başkan Sözlü, ödülü alışının ardından sosyal medya hesabından duygu ve düşüncelerini kendisine yılın büyükşehir belediye başkanı ödülüne layık gören hemşehrilerine teşekkür ederek dile getirdi.