Altınoran Sanat Akedemisi'nde sanat günleri

Adana'da Altınoran Sanat Akademisi'nde 15 Ekim Pazartesi günü S.Haluk Uygur ile "Temel Sanat Tarihi Atölyesi" başlıyor.

Altınoran Sanat Akademisi'nde Dr. S.Haluk Uygur ile 15 Ekim Pazartesi günü "Temel Sanat Tarihi Atölyesi" ve 17 Ekim Çarşamba günü "Mitoloji ve Sanat Atölyesi" gerçekleşecek. Altınoran Sanat Akademisi'nden Dr. S.Haluk Uygur, "Ne sanat ne de mitoloji konuşmakla bitmez ama biz 12 oturumluk bir atölye düşündük. Her biri 3 saat sürecek. Saat 19,00'dan 22,00.'ye kadar" dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba, 22 Ekim 2018 Pazartesi, 5 Kasım 2018 Pazartesi, 15 Kasım 2018Perşembe, 3 Aralık 2018 Pazartesi ve 25 Aralık 2018 Salı olmk üzere Ocak ayına kadar sürecek muhtemel tarihleri açıklayan Uygur, atölyedeki konuları da şöyle sıraladı:

"Mitoloji-Efsasne-öykü arasındaki nüans. Mitos ile sanatın doğuşu arasındaki ilişki. Mitos-felsefe- sanat ilşikisi. Sanatı etkileyen mitolojik öyküler ve öyküler içindeki alegoriler. Çağdaş sanatın mitolojisi- bugünkü düşünme. sisteminde mitolojinin yeri."