Amatör balıkçılar Adana’da yarıştı

Doğu Akdeniz Surf Casting Turnuvası’nda 9 ilden 110 amatör olta balıkçısı mücadele etti. Anadolu Surf Casting Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği’nin (ASCODER) merhum Ercan Kaya anısına organize ettiği turnuvada şampiyonluğu Adanalı Abdullah Nihat Erol-Özgür Özer kazandı. 55 cm uzunluğunda Minekop yakalayan Ferit Çelik En Büyük Balık Ödülü’nün sahibi oldu.

Yumurtalık Zeytinbeli Plajı’nda organize edilen 2. Doğu Akdeniz Surf Casting Turnuvası’na Adana, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Konya ve Kahramanmaraş’tan toplam 110 amatör olta balıkçısı, Akdeniz’in maviliklerine olta fırlattı. 15 saat süren turnuvada 31.945 puanla Abdullah Nihat Erol-Özgür Özer (Adana ÇUBADER) 1’inciliği ve 5 bin lira değerindeki ödülü kazandı. Ahmet Cila-Serdar Yıldız (Antalya Surf Casting Spor Klubü) 25.590 puanla turnuvanın 2’incisi oldu ve 3 bin 300 liralık ödülü aldı. 19.440 puan toplayan Murat Yörük-Selim Noyan Noyaner (SNN Sport Fishing-Adana) ise 3’üncülük kupası ve 2 bin 700 liralık ödülün sahibi oldu. Toplam 110 balığın avlandığı turnuvada 55 cm uzunluğunda Minekop yakalayan Ferit Çelik (Hobim Balık-Antalya) 3 bin liralık En Büyük Balık Ödülü’nü kazandı.

Turnuvada dereceye giren amatör olta balıkçılarının ödüllerini CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül takdim etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün selamlarını ileten Kadir Gül, amatör olta balıkçılığını sevdirmek ve deniz kirliliğini önleme bilincini geliştirmek amacıyla organize edilen 2. Doğu Akdeniz Surf Casting Turnuvası’na destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal ve ASCODER Başkanı Necdet Kara ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye desteklerinden dolayı şükranlarını bildirdi.