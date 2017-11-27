Amerika’dan Adana’ya tersine beyin göçü

Dr. Harun Bilirgen, tersine beyin göçü yaparak bilgi ve tecrübesini Türkiye’nin enerji sektörü için kullanıyor. Amerika’dan Adana’ya gelen Bilirgen, “Türkiye’ye dönmemde ki etken ülkenin belirli bir noktaya gelmesi ve ülkede istikrarın olmasıdır. Türk üniversitelerin akademik standartları arttığı müddetçe yurt dışından beyin göçü devam eder” dedi.

47 yaşındaki 2 çocuk babası Doç. Dr. Harun Bilirgen, 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bilirgen, 1994 yılından 2000 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Lehigh Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. Bilirgen, 2001 yılından sonra üniversitede Principal Research Scientist (Baş Araştırma Bilimcisi) olarak görevine devam etti.

Bilirgen, 2013 yılında TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ve ’Bu topraklara vefa borçlarınızı da ödemenizi bekliyoruz’ dediği “Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı”na davet edildi. Kurultay bittikten sonra Doç. Dr. Bilirgen, hazırladığı projesini TÜBİTAK’a sundu. TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje sonrası Bilirgen, 20 yıllık bir sürenin ardından Türkiye’ye kesin dönüş yaparak KOSGEB’ten destek alıp Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren TEKNOKENT’te ‘GENTEK Enerji&Teknolojileri’ isimli firmayı kurdu.

Amerika’daki birikimlerini Türkiye’nin enerji sektörü için kullanan bilim insanı Harun Bilirgen, Afşin-Elbistan kömür havzasında yürütülen Kömür Kurutma ve Zenginleştirme Projesi’nin de başındaki isim.

Türkiye’ye kesin dönüş yapma amacının ülkeye katkı sunmak olduğunu anlatan Bilirgen, “TÜBİTAK desteği gelmemde etkili oldu ve daha sonra KOSGEB desteği etkili oldu. Amerika’da enerji, çevre üzerine yapmış olduğumuz ve endüstride karşılığı olan araştırmaları Türkiye’ye taşımak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Hayat standartları yükseldi”

Verdiği kararın hayatını değiştirdiğini ifade eden Doç. Dr. Harun Bilirgen, yurt dışında yaşayan bilim insanlarının da memleket özlemi çektiğini kaydetti. Bilirgen, “Uzun yıllar orada çalışmış birisinin Türkiye’ye gelmesi ekonomik açıdan değil kültürel açıdan da zor bir karar. Türkiye ciddi manada beyin göçü veren ülkelerin başında geliyor. Türkiye’ye dönmemde ki etken ülkenin belli bir noktaya gelmesi. Ben 2000 yılında doktoramı bitirdiğimde o potansiyeli o zaman görmedim ama 2010 yılından sonra o potansiyeli gördüğüm için böyle bir karar aldım. Yurt dışında yaşayan Türk bilim insanları her zaman bir memleket özlemi çekerler bunda hiçbir sıkıntı yok. Orada zannedildiği gibi bir eli yağda bir eli balda değil. Türkiye’deki araştırma imkanları arttığı müddetçe, üniversitelerin konumları arttığı müddetçe gelme devam eder. Türkiye’de bir istikrar ve devamlı teknolojik olarak artan bir gelişim var. Hayat standartları yükseldi” dedi.

Ülkenin çevresindeki terör olaylarının yurt dışında yaşayan bilim insanlarını olumsuz etkilediğini belirten Bilirgen, “Onun haricinde Türkiye’deki gelişim, yurt dışından Türkiye’ye tersine beyin göçünü çok rahat sağlayacak durumda diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.