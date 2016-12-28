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28 Aralık 2016 10:38

Ana sınıfı öğrencileri ve velilere, ilkokul yaşamı anlatıldı

Ana sınıfı öğrencileri ve velilere, ilkokul yaşamı anlatıldı

28 Aralık 2016 10:38

Adana’nın eğitim kurumlarından Erkan Koleji’nde, önümüzdeki yıl ilkokula başlayacak olan ana sınıfı öğrencilerinin velilerine, ilkokul yaşamı anlatıldı.
“Zor Bizimle Kolaydır” sloganıyla 1988 yılında yola çıkan Erkan Koleji, öğrencilerin gelecek yıllarda alacakları eğitimi, bugünden planlıyor ve velilerle paylaşıyor.
Bu kapsamda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak olan ana sınıfı öğrencilerinin velilerini okula davet eden okul yönetimi, onları, gelecek yıl çocuklarına eğitim verecek ilkokul öğretmenleriyle tanıştırdı. Eğitim-öğretim hizmetlerinin daha iyi, daha rasyonel ve beklentiye cevap verecek şekilde organize edilmesi amacıyla gerçekleştirilen programda, öğretmenler kendilerini tanıtarak, ders içeriklerinden ve Erkan Koleji’nin eğitim kalitesinden bahsetti. Sohbet şeklinde geçen tanışma programının sonunda veliler, gelecek yıl çocuklarının ders görecekleri sınıfları ve aktivite alanlarını gezdi.



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