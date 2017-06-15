Anadolu Gençlik Derneği Kozan Şubesinden iftar programı

İftar programına katılan davetlilerin iftar masalarını gezen Anadolu Gençlik Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Sönmez programa katılanlara tutmuş oldukları oruçların kabul olması dileğinde bulundu. Ezanın okunması ile programa katılan davetliler iftarlarını açtılar. Okunan dualara müteakip bir konuşma yapan AGD Kozan Şube Başkanı Sönmez, “Anadolu Gençlik Derneği olarak çalışmalarımızı yapıyoruz ve sağolsunlar derneğimizde yetimiş ve bugün hayatın çeşitli kademelerinde yer alan kardeşlerimize ne zaman gitsek bizlere yardımcı oluyorlar. Belki kendileri gelemese bile yapmış oldukları hayır ve hasenetleri ile bizlerin bu tür etkinlikler düzenlemesine sebep oluyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin. Bugünkü programımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum Allah tutmuş olduğunuz oruçlarınızı kabul etsin hayırlı Ramazanlar” dedi.

Yapılan konuşmanın ve okunan duaların ardından program sona erdi.

Anadolu Gençlik Derneği Kozan Şubesi tarafından dernek binasında düzenlenen iftar programına derneğin yönetim kurulu ve üyeleri ile davetliler katıldılar.