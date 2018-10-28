“Anadolu'nun Sırları” sergisi yurtdışı yolculuğa hazırlanıyor

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Filiz Yıldız'ın önceki hafta Adana'da açtığı “Anadolu'nun Sırları” adlı seramik sergisi Ürdün, İtalya ve Amerika'da da sanatseverler ile buluşacak.

Yıldız, Anadolu'nun zengin tarihi ve kültürel değerlerini, çok uzun yıllar süren yoğun ve yorucu bir çalışmayla “Anadolu'nun Sırları” adıyla sergilediğini ifade ederek, "Kökleri çok derinliklerde olan “Anadolu Mitleri” ve “Anadolu Motiflerini” çağdaş yorumlarla, porselen çamurundan kendi ellerimle şekillendirdiğim eserlere dönüştürdüm” dedi.

Artık bu eserlerin gelecek bin yıllardaki nesiller için kalıcı olduğunu vurgulayan Yıldız, “Duygu ve düşüncelerimi ifade etmek için seçmiş olduğum hammaddesi topraktan olan seramiğe ve Anadoluma aşığım. Sergimin açılışında fon müziğini “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısının ezgilerini seçtim. Ben Anadolu'mun zengin kültüründen doğan eserlerimin yer aldığı sergilerle, dünyaya ülkemin benzersiz değerlerini anlatacağım” diye konuştu.

2005 yılında Türkiye'nin New York Kültür ve Turizm Ateşesi Meltem Önhon'un davetiyle Türkevi Turizm Merkezi'nde 6-13 Eylül tarihleri arasında eşiyle birlikte “Filiz ve Mustafa Yıldız Seramik ve Resim Sergisi” açtığını hatırlatan Yıldız, “Serginin açılışı vesilesiyle 6 Eylül günü düzenlenen resepsiyona yerli ve yabancı yaklaşık 70 davetli katıldı. Serginin kapanış gününde New York'da Birleşmiş Milletler(BM) Dünya Zirvesi'ne katılmak için bulunan o dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkevi Turizm Merkezi'ndeki sergiyi gezerek bizleri onurlandırmış ve kutlamıştır” dedi.