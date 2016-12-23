Anaokuluna kırtasiye yardımı

Adana’da, İsmail Kulak Anadolu Lisesi, "Bir Renk Tut Gerçek Olsun" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bir anaokuluna kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

İsmail Kulak Anadolu Lisesi Güzel Sanatlar Kulübü, toplum hizmeti kapsamında "Bir Renk Tut Gerçek Olsun" sloganıyla anaokulu öğrencilerine yönelik kampanya başlattı.

Sadece eğitim değil, sosyal sorumluluk projesi üreten bir misyon ile hareket eden İsmail Kulak Anadolu Lisesi, öğrencilerden, velilerden, öğretmenlerden, idarecilerden ve hayırseverlerden gönüllük esasıyla destek aldığı projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında Yüreğir ilçesindeki ihtiyaç sahibi Köklüce Anaokulu’na pastel boya, su boya, renkli kalemler, parmak boya, yapıştırıcı ve makas gibi kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.