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12 Eylül 2017 10:08

Anız yangını drone ile tespit edildi, itfaiye ekipleri söndürdü

Adana’da “Yumurtalık Kiteboard Festivali” için havalanan drone ile tespit edilen anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anız yangını drone ile tespit edildi, itfaiye ekipleri söndürdü

12 Eylül 2017 10:08


Alınan bilgiye göre, olay, Yumurtalık ilçesinde bir tarlada meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi’nin ikincisini organize ettiği “Yumurtalık Kiteboard Festivali” için operatörü tarafından havalandırılan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait drone, festival alanına yakın bir noktadaki anız yangınını fark etti. Yangının söndürülmesi için, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.


Anız yangınının bulunduğu tarlaya gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken tarla sahibinin kim olduğunu öğrenip cezai işlem uygulanması için Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne haber verdi.




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