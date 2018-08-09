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09 Ağustos 2018 14:51

Anız yangını hurdacıyı evsiz bıraktı

Adana’da kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan anız nedeniyle tek başına yaşayan bir kişinin evi tamamen yandı.

Anız yangını hurdacıyı evsiz bıraktı

09 Ağustos 2018 14:51

Evinin yandığını gören hurdacı ağlamaya başladı.


Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuklarından ayrı yaşayan Ayyad Helvacı, hurda toplamak için baraka şeklindeki evinden ayrıldı. Helvacı’nın evinin yan tarafındaki anız olan alan, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Yangın kısa sürede Helvacı’nın evine de sıçrayarak tamamen kül olmasına neden oldu. Bir süre sonra Helvacı’nın arkadaşı Nevzat Karakuş, yangını görüp önce itfaiye ekiplerine sonrada arkadaşına haber verdi. Helvacı da hemen evine geldi. Bu arada itfaiye ekipleri de yangın alanına gelerek hemen müdahale edip söndürdü ancak evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Ev sahibi Helvacı, gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı. Yangın haberi aldıktan sonra eve geldiğini ancak gördüğü manzara karşısında yıkıldığını belirten Helvacı, "Ailem ve çocuklarımla görüşmüyorum. Hurdacılık yaparak geçiniyorum. Buradan başka kalacak yerim yok. Buranın yanması benim için ölümden beter. Artık kalacak bir yerimde yok" diyerek ağladı.


İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, olay yerine gelen polislerde herhangi bir kundaklama ihtimaline karşılık çalışma başlattı.




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