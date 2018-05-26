Anız yangınından sıçrayan alevler saman deposunu kül etti

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday hasadı yapılan tarlada kalan anız kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle tarladaki alevler yan tarafta bulunan saman deposuna sıçradı. Depoda bulunan 25 ton saman kül olurken, 2 kamyon ve 1 iş makinesi de alev aldı.

Yangını gören çalışanlar itfaiye ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü.

Alev alan 2 kamyon ve 1 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.