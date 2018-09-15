Ankara Emniyeti'ndeki FETÖ'cü polis eşlerinin ablası Adana'da yakalandı

Adana'da FETÖ operasyonu kapsamında yakalanan 2'si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Kadınlardan birinin Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli FETÖ'cü polis eşlerinin ablası olduğu ve ByLock kullandığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 13 Eylül günü şafak vakti Adana, Konya, Kahramanmaraş ve Kayseri'de 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Polisin operasyonu askeri öğrencileri yetiştiren imamların Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak verdiği ifade doğrultusunda yaptığı ileri sürüldü.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan öğretmen Seval Ö.'nün (32) örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi. Ayrıca kadının eşinin Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ve bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi. Seval Ö.'nün ise yine Ankara Emniyet Müdürlüğünde çalışan FETÖ'cü polislerin eşlerinin ablası olduğu ve sürekli onlarla sohbet yaptığı öne sürüldü.

Tıp öğrencisi genç kızdan ByLock çıktı

Bu arada gözaltına alınan Elif Ç.'nin (21) ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Genç kızın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ancak emniyetteki ifadesinde FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polisin 2 gün boyunca sorguladığı tıp öğrencisinin etkin pişmanlıktan faydalanmayı da reddederek, suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

15 Temmuz'dan sora harp okulları kapanınca üniversite geçiş yaptılar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Askeri Kulesi Lisesi'nden mezun olan ve harp okuluna geçiş yapacak olan zanlılardan Muhammet Sait T. (22) ile Muhammet Furkan T.'nin (21) harp okulları kapatıldığı için üniversiteye geçiş yaptıkları belirlendi. ByLock kullandığı da belirlenen polis Muhammet Sait T. suçlamaları kabul etmezken, babasının FETÖ'den cezaevine girip daha sonra çıktığı, annesinin ise FETÖ'den arandığı ortaya çıktı. Zanlının aranan annesi için kayıp olduğunu, 6 aydır kendisinden haber alamadıklarını söylediği ancak polise ya da jandarmaya herhangi bir kayıp başvurusunda bulunmadığı tespit edildi. Gaybubet evlerinde gizlenen örgüt üyelerine erzak getirdiği iddia edilen Zeki K. (41) ile gözaltına alınan diğer zanlılar Fırat S. (42), Rahmi A. ve Zeynel Abidin Ö.'de ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. 2'si kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.