Anne adaylarına doğum öncesi hazırlık kursu

Kursu veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hale Erbaş, amaçlarının insanları normal doğuma teşvik edip, bu konudaki korkularını azaltabilmek olduğunu ifade etti.

Haftada 3 ders olmak üzere 2 hafta süren kursa katılım tamamen ücretsiz ve isteyen herkes katılabiliyor. Anne adaylarının internetten araştırma yapıp, bilgi kirliliğine maruz kalmasını istemedikleri için böyle bir kurs verdiklerini belirten Dr. Hale Erbaş, “Amacımız katılımcıları doğumla ilgili bilinçlendirmek ve gebelerin üzerindeki doğumla ilgili korkuyu kaldırabilmek” diye konuştu.

Kursun aşamalarından bahseden Dr. Erbaş, hamilelik dönemi, doğum eylemi, doğum sonrası dönem ve bebek bakımıyla ilgili bilimsel doğruları içeren bilgilendirmeyi sağladığını söyledi. Kursta gebelik ve sonrası döneme özgü fizik egzersizleri, doğum sırasında kullanılacak nefes egzersizleri ve gevşeme tekniklerinin de öğretildiğini ifade etti.

Doğuma Hazırlık Kursu’nun, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Anestezi, Beslenme ve Diyet Uzmanları ile Kadın Doğum ve Yeni Doğan Bebek hemşireleri olmak üzere işin uzmanları tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Dr. Erbaş, “Bu kursta sadece kuru bilgiler verilmiyor. İşinde uzman olan hekimlerimiz yaşadıkları deneyimleri aktarıyor, ayrıca kursiyerlerin soruları yanıtlanıyor” şeklinde konuştu.

Annelere doğumdan sonra da danışmanlık hizmeti verdiklerini söyleyen Dr. Erbaş, “Daha önce kursumuza katılan hastalarımızın hepsi kurstan memnun kaldıklarını söylediler. Öğrendikleri bir çok şeyi kendi hayatlarında uygulamaları bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Bu da bizim için kursu devam ettirmemiz ve belirli sayıya ulaştığımızda kursu uygulama sıklığını arttırmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

Dr. Hale Erbaş, asıl amaçlarının insanları normal doğuma teşvik edip, bu konudaki korkularını azaltabilmek olduğunu vurgulayarak, anne adaylarının Acıbadem Adana Hastanesi’nde doğum yapacak olsun olmasın, tüm hamileleri kursa beklediklerini belirtti.