Anne adaylarına Doğuma Hazırlık Kursu

Tamamen ücretsiz olan ve isteyen herkesin katılabildiği kursta anne ve baba adaylarına, gebelik ve sonraki süreçler hakkında bilgiler veriliyor.

Haftada 3 ders olmak üzere 2 hafta süren kursun, anne adaylarının bilgi kirliliğine maruz kalmaması için, Acıbadem Adana Hastanesi kurulduğundan bu yana gerçekleştirdiklerini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hale Erbaş, “Amacımız katılımcıları doğumla ilgili bilinçlendirmek ve gebelerin üzerindeki doğumla ilgili korkuyu kaldırabilmek” dedi.

Doğum yöntemleri, gebelik ve doğum fizyolojisi, doğumun evreleri hakkında bilimsel doğruları içeren konularda kursa katılan anne adaylarını bilgilendirdiklerini belirten Dr. Erbaş, “Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Anestezi, Beslenme ve Diyet Uzmanları ile Kadın Doğum ve Yeni Doğan Bebek hemşireleri olmak üzere işin uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Kursta gebelik ve sonrası döneme özgü fizik egzersizleri, doğum sırasında kullanılacak nefes egzersizleri ve gevşeme tekniklerinin de öğretiliyor” diye konuştu.

Kursun aşamalarından bahseden Dr. Erbaş, “Kursta emzirmenin anne ve bebek için önemi, bebek bakımı, pilates, gebelik ve doğum sonrası beslenme konularında işin uzmanları tarafından bilgiler veriliyor. Ayrıca doğum sonrası babanın rolü de kursa katılan baba adaylarını aktarılıyor” şeklinde konuştu.

Kursa katılan hastalarının hemen hemen hepsinin kurstan memnun kaldığını, öğrendikleri birçok şeyi kendi hayatlarında uyguladıklarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Erbaş, “Bu memnuniyet de bizim kursu devam ettirmemiz ve sıklığını arttırmamız konusunda teşvik ediyor. Kursa katılım oranı her geçen gün artıyor. En büyük temennimiz ücretsiz olarak verdiğimiz bu kursun, daha çok kişiye ulaşması” dedi.

Dr. Erbaş, asıl amaçlarının insanları normal doğuma teşvik edip, bu konudaki korkularını azaltabilmek olduğunu vurgulayarak, sezaryen konusunda da bilgiler vererek, hekim ile hasta arasındaki bağı kuvvetlendirmek olduğunu belirtti. Anne adaylarının Acıbadem Adana Hastanesi’nde doğum yapacak olsun olmasın, tüm hamileleri kursa beklediklerini kaydetti.