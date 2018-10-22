Anne ve iki çocuğu 15 gündür kayıp

Adana'da 15 yaşında evlenen 4 çocuk annesi bir kadın 2 çocuğuyla birlikte 15 gündür kayıp.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emine Keçeci (35) 20 yıl önce 15 yaşında kendinden 12 yaş büyük şoför Osman Keçeci (47) evlendi. Bu evlilikten Nuriye Yağmur (4), Aslı Asiye (18) Özlem Yasemin (14) ve Umut Mesut Keçeci (12) ismini verdikleri 4 çocuğu oldu. Osman Keçeci Kırklareli İğneada'da iş makinesi şoförü olarak işe girdi. Osman Keçeci Adana'ya 6 ay da bir gelebiliyordu. 8 Ekim günü de eşini aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine komşusunu arayıp eşini görüp görmediğini sordu. Komşusu Keçeci'ye kızları Nuriye Yağmur ve Aslı Asiye ile birlikte hastaneye gittiğini anahtarı da kendisine bıraktığını söyledi. Keçeci bunun üzerine eşine bir şey olduğunu düşünerek tekrar aradı ancak bir süre sonra telefon kapandı. Bu durumdan şüphelenen koca Adana'ya geldi. Ancak aramasına rağmen eşine bir türlü ulaşamadı. 2 çocuğunu yanına alan 2 çocuğunu ise okulda olduğu için bırakan eşinden 15 gündür haber alamayan Keçeci, eşinin ve çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Bir tek yaşadıklarını bilsem yeter. Eğer yaşıyorlarsa evlerine dönsünler. Benim ne çocuklarımla ne de eşimle hiç bir problemim yoktu" dedi.