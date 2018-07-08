Anneanne ve torununu yaralayan zanlı tutuklandı

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde 6 Haziran günü meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde oturan Ayşe T. ile 17 yaşındaki torunu Altay G.’nin yanına aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.D. isimli şahıs geldi. Bu sırada merdivenlerde 3 yaşlarında bir çocuk bulunuyordu. İddiaya göre, taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında A.D. pompalı tüfekle kadına ateş etti. Ayşe T. ile saçmaların isabet ettiği torunu yaralandı. Yaralanan kadın torunuyla evine kaçıp, durumu polise bildirdi. Saldırgan A.D. ise olay yerinden kaçarken 3 yaşlarındaki bir çocuğa yönelip bağırarak bir şeyler söylerken küçük çocuk saldırıyı ucuz atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılırken, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Yaşanan saldırı anı apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

A.D. ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.