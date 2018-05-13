Annelere nostaljik sürpriz

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), “Annelere Mektuplar’ etkinliği ile annelere nostaljik bir sürpriz yapılması fırsatını sundu.

PTT’nin Optimum AVM işbirliğiyle gerçekleştirdiği etkinlikte ücretsiz mektup kağıdı ve zarf temin etme fırsatını bulan ziyaretçiler, annelerinin bu anlamlı gününü duygu dolu sözlerle renklendirmenin heyecanını yaşadılar.

Adana PTT Pazarlama ve Satış Müdürlüğü görevlisi Harun Atılgan, Anneler Günü’ne özel etkinlikle ziyaretçilere annelerine mektup göndermeyi hatırlattıklarını söyledi. Atılgan, katılımcıların hiç bir ücret ödemeden faydalandığı etkinlikte yazılan tüm mektupların ücretsiz olarak adreslere teslim edileceğini bildirdi.

Atılgan, “Akıllı telefon, tablet gibi teknolojik ürünlerin yaygınlaşması insanlar artık mektup yazma gereği duymuyor. Herkes kısa mesaj veya maillerle iletişim kuruyor. Halbuki okullarda halen mektup yazımıyla ilgili dersler veriliyor. Unutulan bu geleneği canlandırmak için buradayız.” dedi.

İki günlük etkinliğin beklediklerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştığını belirten Atılgan, kısa mesajların bir süre sonra akıllı telefonlarda silindiğini, ancak mektubun yıllarca saklanabildiğini söyledi. Atılgan, “Aradan seneler de geçse bile bir mektup ilk günkü heyecan ile okunabilir. Bu duyguyu kısa mesaj ve mailde almak mümkün değil. Mektupta kişiler el yazılarıyla hislerini kelimelere döküyor. Bu yüzden mektup yazma kültürü geçmişte olduğu gibi devam etmelidir” diye konuştu.

Teknolojik gelişmeler nedeniyle dünyada posta gönderilerinin yüzde 20, Türkiye’de ise yüzde 25 oranında azaldığına dikkat çeken Atılgan, şöyle devam etti:

“Elbette teknolojinin imkânlarını kullanacağız. Fakat PTT olarak mektup kültürünü yaşatmak istiyoruz. Türk edebiyatına mal olmuş çok efsane isimlerin mektupları vardır. Ama hiçbir teknolojik haberleşme aracında şu ana kadar böyle bir şey yok. Sadece mektup değil; kartpostal gönderme geleneğini de canlandırmak istiyoruz. Eskiden özel gün ve geceler için simli kartpostallar alırdık. Şimdi PTT bunları ücretsiz dağıtıyor, yine de eskisi kadar ilgi çekmiyor. Mektup ve kartpostal aktivitelerimizi Adana genelindeki okullara götürüyoruz. Öğrencilere çeşitli hediyeler de sunarak onları mektup yazmaya teşvik ediyoruz.”