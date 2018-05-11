Annelere sağlıklı beslenme tüyoları

Vildan Tulay, çalışan annelerin yaşadıkları yoğunluk nedeniyle hazır gıdalara kolay ulaşıp bunları tüketmesi ve düzensiz beslenmesinin çocukların da beslenme dengesini bozduğunu belirtti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Vildan Tulay, ebeveynlerin beslenme alışkanlıklarındaki tutum ve davranış biçimlerinin çocuklarına örnek olduğunu söyleyerek, “Çocukların söyleneni değil gördüğünü yaparak alışkanlık kazandıklarını unutmayın” dedi. Dyt. Tulay, annelere ve anne adaylarına, anneler günü öncesinde çocukları ve kendileri için sağlıklı beslenme tüyoları verdi.

Tulay, annelerin, bebeklerinin emziklilik dönemindeyken tükettikleri besinler aracılığı ile istemeden alabilecekleri zararlı maddelerin sütleri aracılığı ile bebeklerine zarar verebileceğini, bunun yanı sıra vitamin, mineral ve protein kaybı oluşabileceğini söyledi.

Diyetisyen Vildan Tulay, albenisi yüksek, dağıtım ve servisi kolay, raf ömrü uzun olan yiyeceklerin kullanımından kaçınmak gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

“Besinlerin hazırlanmasında, pişirilmesinde, saklanmasında ve servisinde sağlık ve hijyen kurallarına uyun. Yiyeceklerin besin değerini azaltıcı işlemlerden uzak durun. Çay, kahve, kola tüketimini mümkün olduğunca azaltın. Kafeinli içecekler demir alımını azaltacağından tüketilmemeli, tüketilecekse de yemeklerden 1 saat önce veya 1 saat sonra az miktarda alınmalıdır. Sıvı tüketimi olarak su, süt, ayran ve taze sıkılmış meyve sularını tercih edin. Beslenmede çeşitliliğe ve temel besin grupları arasında dengeye önem verin. Yağ tüketim miktarını azaltın. Sebze-meyve ve posalı gıda tüketimini artırın. Protein ve kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünlerini kemik sağlığı ve süt salımını arttırıcı etkisinden dolayı yeterli miktarda tüketmeye özen gösterin. Sofranızda proteinli gıda olarak et, kurubaklagiller ve yumurtaya yer açın. Şerbetli, ağır tatlılardan kaçının. Onların yerine sütlü ve meyveli tatlılar ile kuru yemişleri ölçülü miktarda tüketin. Soslu ve yağlı yiyecekler, kızartmalar, kavurmalar, salam-sosis-sucuk-pastırma gibi işlenmiş besinler, aşırı tuzlu gıdalar ve fastfood tarzı yiyeceklerden uzak durun. Daha doyurucu olacağından yiyecekleri ayakta atıştırmak yerine oturarak yemeyi tercih edin. Az ve sık, yavaş ve iyice çiğneyerek yemek yemeyi alışkanlık haline getirin. Canınız sıkıldığında bir şeyler atıştırmak yerine, başka aktivitelerle meşgul olun. Sevdiğiniz bir spor dalıyla uğraşmayı yaşam biçimi haline getirin. Alkol ve sigara tüketiminden kaçının."