Anneleri tarafından öldürülen çocukları cenazeleri ailesine teslim edildi

Adana'da anneleri tarafından öldürülen üç çocuğun cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Selma C. (29) adlı kadın sabah kocası çalışmak için tarlaya gittikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocukları Mahmut, Semanur ve Emin'in başlarını bıçakla kesip öldürdü. Vahşetin ardından kadın bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Adli tıp kurumuna kaldırılan çocukları cesetleri, yapılan otopsinin ardından akşam saatlerinde acılı aileye teslim edildi. Acılı aile cenazelerini Yakapınar Geçit Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.