AOSB 4. ilave alan kamulaştırma protokolü imzalandı

ilave alan kamulaştırma iş ve işlemleri ile ilgili protokol imzaladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yazısıyla alınan kamulaştırma kararına istinaden gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Vali Demirtaş, kamu yararının gözetildiği durumlarda kamulaştırma işlemlerinin yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Ülkede 2023 ekonomik hedeflerine ulaşma noktasında sanayicilere önemli görevler düştüğünü, devletin özellikle son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini, bu bağlamda valilik olarak her türlü çalışmanın arkasında olacaklarını dile getiren Vali Demirtaş, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile imzaladıkları protokolün Adana’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmza törenine Vali Yardımcısı Murat Süzen’de katıldı.