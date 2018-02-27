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27 Şubat 2018 08:50

AOSB 4. ilave alan kamulaştırma protokolü imzalandı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile AOSB 4.

AOSB 4. ilave alan kamulaştırma protokolü imzalandı

27 Şubat 2018 08:50

ilave alan kamulaştırma iş ve işlemleri ile ilgili protokol imzaladı.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yazısıyla alınan kamulaştırma kararına istinaden gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Vali Demirtaş, kamu yararının gözetildiği durumlarda kamulaştırma işlemlerinin yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.


Ülkede 2023 ekonomik hedeflerine ulaşma noktasında sanayicilere önemli görevler düştüğünü, devletin özellikle son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini, bu bağlamda valilik olarak her türlü çalışmanın arkasında olacaklarını dile getiren Vali Demirtaş, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile imzaladıkları protokolün Adana’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.


İmza törenine Vali Yardımcısı Murat Süzen’de katıldı.




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