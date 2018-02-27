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27 Şubat 2018 15:41

AOSB Futbol Turnuvası’nda dostluk yarışıyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı’nca bu yıl Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu merhum Milli Halterci Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen 6.

AOSB Futbol Turnuvası’nda dostluk yarışıyor

27 Şubat 2018 15:41

Geleneksel Futbol Turnuvası’nın ilk hafta maçları oynandı.


Türkiye genelindeki OSB’ler içinde bu büyüklükte düzenlenen tek futbol organizasyonu olan turnuvanın ilk hafta maçları sporcuların yanı sıra sanayi çalışanları ve ailelerinin geniş katılımı ile gerçekleşti.


Sporun dostluk ve centilmenlik yönü ön planda tutularak sanayiciler ile çalışanların kaynaşması ve motivasyonlarının arttırılması hedeflenen organizasyonun ilk karşılaşmaları çekişmeli geçti.


Karşılamaların yapıldığı Yüreğir’deki Simeranya Spor Kompleksi’nde ilk hafta oynanan 18 maçta 168 gol atıldı. Rakibini farklı bir skorla yenen AOSB Bölge Başkanlığı haftanın takımı oldu. En çekişmeli maç ise 3-3 biten Falck İtfaiye-Borşen Boru arasında oynandı. Gol krallığı listesinde ilk sırada 6’şar gol ile Adem Çatan ve Emrah Akdeniz yer aldı. İlk hafta Mosos İnşaat’dan Ömer Taraman, kırmızı kart gören tek oyuncu oldu. Alınan sonuçlara göre ilk hafta A Grubu’nda Zahit Alüminyum, B Grubu’da Amylum Nişasta, C Grubu’nda AOSB Bölge Başkanlığı, D Grubu’nda Güney Çelik Hasır, F Grubu’nda Meltem Kimya, G Grubu’nda Abdioğulları Plastik, H Grubu’nda Kimteks liderlik koltuğuna otururken E Grubu’nda Erkan Teknik Meslek Lisesi ve Kastamonu Entegre rakiplerini aynı skorla yendi.


İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu: Zahit Alüminyum- Jain Sulama : 10- 1, Rayvağ Vagon- Mosos İnşaat: 5-2,


B Grubu: Amylum Nişasta- Davut Panel: 10- 0, Beta Gıda- Tat Nişasta: 3-6


C Grubu: AOSB Bölge Başkanlığı- Esen Plastik : 12-0, Serat Güvenlik- Ulusoy Tekstil : 2-4


D Grubu: Bilici Yatırım- PE-BA :4-3, Güney Çelik Hasır- Netral Elektrik : 13-3,


E Grubu: Kastamonu Entegre- Sarten Ambalaj :5-1, Erkan Teknik Meslek Lisesi- Ur-Sa Plastik: 5-1


F Grubu: Meltem Kimya- Ertar Kimya : 7-3, Gps Plastik- Teknopak : 5-3


G Grubu: Borşen Boru- Falck İtfaiye : 3-3, Tezkim Kimya- Pidok Plastik : 3-11, Abdioğulları Plastik- İlhan Plastik : 12-1


H Grubu: Oğuz Tekstil- Panas Yapı: 5-3, Elitaş- İnterglass: 2-5, Kimteks- Özgüç Ambalaj: 9-0




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