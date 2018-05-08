AOSB Futbol Turnuvası’nda kupa sahibini buldu

Geleneksel Futbol Turnuvası’nda Amylum Nişasta şampiyon oldu.

Sanayiciler ile çalışanlar arasındaki “dayanışmayı ve kaynaşmayı” pekiştirmek amacıyla organize edilen turnuvada Kimteks’i 6-2 yenen Amylum Nişasta şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Ailelerin tribünleri doldurduğu karşılaşma öncesi AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Selahattin Onatça, hakem Uğur Yanarateş ile iki takım kaptanına çiçek verdi.

Başkan Sütcü’nün başlama vuruşuyla start alan heyecan dolu final maçında Amylum Nişasta Kimteks’i 6-2’lik skorla yenerek, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Kimteks ikinci, AFAD’ı 9-2 mağlup eden Kastamonu Entegre ise üçüncü oldu.

AOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Selahattin Onatça’nın da izlediği final maçında şampiyonluk kupasını kaldıran Amylum Nişasta oyuncuları kupa, birer madalya ve tüm altınla ödüllendirildi. İkinci olan Kimteks takımına kupa, birer madalya ve yarım altın, üçüncü olan Kastamonu Entegre ekibine ise kupa, birer madalya ve çeyrek altın verildi.

Turnuvanın en centilmen takımı seçilen Ertar Kimya ile en centilmen oyuncusu seçilen AOSB futbol takımından Tolga Toybukoğlu’na ödül olarak futbol topu, çiçek ve plaket sunuldu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bu yıl Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci merhum Naim Süleymanoğlu anısına düzenlenen 6. Geleneksel Futbol Turnuvası’nda başta şampiyonluk ipini göğüsleyen Amylum Nişasta olmak üzere bütün takımları kutladı.

Sanayiciler ile çalışanlarının kaynaşması ve motivasyonlarının arttırılması amacıyla gerçekleştirilen organizasyona 42 takımın 504 oyuncu ile katıldığını belirten Sütcü, “25 Şubat günü başlayan ve 9 hafta süren turnuvada sporun ‘dostluk ve centilmenlik’ yönüne vurgu yapıldı. Sanayiciler ile çalışanlar arasında futbolun güzellikleri doyasıya yaşandı. Ailelerin de tribünlerdeki destekleriyle ortak oldukları bu coşkuda sanayiciler ile çalışanlar arasında örnek bir dayanışma sergilendi. Turnuvaya katılan firmaları ve bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlar gönüllerimizin şampiyonudur” dedi.