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AOSB, Rusya ile ticaret bağını güçlendirecek

Rusya Federasyonu Ankara Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin ve Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) Yönetim kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Adana Organize Sanayi Bölgesi’ni (AOSB) ziyaret etti.

Rusya Federasyonu Ankara Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin ve Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) Yönetim kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret etti.


Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Rusya Federasyonu Ülke Günü” etkinliğine konuşmacı olarak katılmak üzere kente gelen Rusya Federasyonu Ankara Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin ve Rus-Türk ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, bu etkinlik öncesi AOSB'ye ziyarette bulundu.


Gaşigullin ve Kurtuluş, AOSB Başkanlık Binasında, AOSB Yönetim Kurulu Üyesi M. Nedim Büyüknacar ve Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan tarafından konuk edildi. Konuklarına, AOSB'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatıyla ilgili bilgiler veren Fidan ve Büyüknacar, AOSB'de yatırımları bulunan iş insanları olarak, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari bağların güçlenerek artmasını arzu ettiklerini söyledi.


Rusya Federasyonu Ankara Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin ise 4 yıl önce geldiği Adana'da AOSB'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, Türkiye ve dolayısıyla Adana arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdi.


Gaşigullin ve Kurtuluş, daha sonra AOSB Yönetimi ile birlikte Rusya ile iş bağlantıları olan çeşitli firmalara bir dizi ziyaretler düzenlediler. Gaşigullin ve Kurtuluş, ziyaret ettikleri firmaların yetkilileriyle görüşmeler yaparak, fabrikalar ve üretimleriyle ilgili bilgiler aldı.

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