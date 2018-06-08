AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet sevinci

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, yüksekokulun “ara eleman değil, aranan eleman” yetiştirdiğini belirterek, okulun önemine vurgu yaptı.

Tekstil, giyim, ayakkabı ve deri, makine ve metal teknolojileri, mimarlık ve şehir planlama, elektronik ve otomasyon, elektrik ve enerji, tekstil laboratuvarı olmak üzere toplam 6 bölümde eğitim- öğretim verilen AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 53 öğrenci için Bölge Başkanlığı Seyhan Salonu’nda tören düzenlendi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, törendeki konuşmasında, okulun ülke ekonomisine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlayacak nitelikli öğrenciler yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli bir boşluğu doldurduğunu anlattı.

Sütcü, "Öğrencilerimize şu mesajı vermek istiyorum; eskiden sizler için ‘ara elaman’ derlerdi. Şimdi o söylemin yerine ‘aranan elaman’ ifadesini kullanıyoruz. Ben burada 23 yıllık bir sanayiciyim. Şirketimizde 1000’in üzerinde çalışanımız var. MYO’da okuyup şirketimizde istihdam ettiğimiz öğrenciler de var. OSB’mizin yerleşkesinde bulunan bu güzide okulumuz hem sizler, hem de bizim için fırsattır. Öğrencilerimizin özellikle bu fırsatı değerlendirmelerini istiyorum. Sanayiciler şu anda üniversite mezunu veya mühendislerin yanı sıra ‘aranan’ dediğimiz sizler gibi donanımlı elemanlara gereksinim duyuyor” dedi.

Sütcü, yönetim kurulu olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Teknik Bilimler MYO’nun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise 7033 sayılı yasaya göre, Yükseköğretim Kurulu’nun OSB’lerde kurulan MYO’larda öğrenim görecek öğrenciler için eğitim desteği verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlediğini söyledi. Bu kapsamda eğitim desteği sağlanan 8 MYO’dan biri olduğunu belirten Kibar, “Yüksekokulumuz, akademik kadroları ve modern altyapısıyla güçlü bir temel eğitime sahiptir” diye konuştu.

AOSB, okulda makine atölyesi kuruyor

Teknik Bilimler MYO’da eğitim niteliğini artırabilmek için AOSB tarafından ‘Makine Atölyesi’ inşa edilmeye başlandığı müjdesini veren Rektör Kibar, “Bu önemli destek için AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

MYO’da ilk üçe giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyelerin sunulduğu törende, dönem birincisi Resul Ünal, yaş kütüğüne plaket çaktı.

İş yeri eğitimi protokolü imzalandı

Mezuniyet töreninde Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler MYO ile AOSB Bölge Başkanlığı arasında okulda kayıtlı ön lisans öğrencilerinin; eğitimlerinin son yarıyılında okudukları program ile ilgili işletmelerde mesleki uygulama yapmalarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü imzalayan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve AOSB Bölge Başkanı Bekir Sütcü protokolün tüm öğrenciler için hayırlı olmasını temenni ettiler.

Mezuniyet törenine Türk Telekom Adana Bölge Müdürü Yılmaz Tohumoğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, AOSB Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Atilla Aksöz ve Mustafa Fidan, AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Tören sonunda öğrenciler sahnede toplu halde keplerini havaya atarak, mezuniyetlerini kutladılar.