AOSB’de firma yetkililerine "Stratejik Yönetim" eğitimi

AOSB Ceyhan Salonu’nda Onur Seçkin’in konuşmacı olarak katıldığı programda; “Stratejik yönetim süreci, stratejik konumlanma, stratejik planlama, misyon, vizyon, temel değerler, GZFT (güçlü, zayıf, fırsat, tehditler), PEST (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik) analiz” gibi başlıklar ele alındı.

“Farklı bir faaliyet alanına yönelme"

Stratejik yönetimi, “İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmesi için eldeki üretim kaynaklarının (doğal, insan, sermaye, altyapı, hammadde vb.) etkili ve verimli olarak kullanılması” olarak tanımlayan Seçkin, şunları söyledi:

“Stratejik konumlamanın üç kilit ilkesi vardır: Strateji, benzersiz ve değerli bir konumun yaratılması, farklı bir faaliyet alanına yönelmek demektir. Çok sayıda müşterinin az sayıda ihtiyacını karşılamaktır. (Örneğin; sadece otomobil yağı üretmek) Az sayıda müşterinin çok sayıda ihtiyacını temin etmektir. (Örneğin; sadece varlıklı müşterilere hizmet vermek) Dar bir pazardaki çok sayıda müşterinin çok sayıda gereksinimini gerçekleştirmektir. (Örneğin; sadece nüfusu 200 binin altındaki şehirlerde sinema açmak) Strateji rekabette neleri yapmayacağınızı seçmektir.”

Açık iletişim önemli

Bazı rekabetçi faaliyetlerin birbiriyle uymadığına dikkat çeken Onur Seçkin, bir alanda kazanılan başarının ancak diğer sahalardan çekilme pahasına gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Seçkin, şöyle devam etti:

“Örneğin; Neutrogena sabunu bir temizlik ürünü değil, sağlık ürünü olarak konumlanmıştır. Bu nedenle şirket koku giderme üzerinden satışa ‘hayır’ demekte, yoğun üretimden uzak durmaktadır. Faaliyetler birbiriyle bağdaşmadığında ‘bir şeyin fazlasının bir başka şeyin azını gerektirmesi’ anlamına gelen trade-off’lar ortaya çıkar. Strateji, şirket faaliyetlerine uymalıdır. Şirket faaliyetleri birbiriyle etkileşim halinde olmalı ve birbirini desteklemelidir. Faaliyetler birbirlerini desteklediklerinde, rekabetçiler bunu kolaylıkla taklit edemezler. Hangi tüketici gruplarının hedef alınacağına ve hangi ihtiyaçların giderileceğine karar vermek; disiplinli olmayı, sınır çizebilmeyi ve açık bir iletişimi gerektirir.”

“Stratejistin özü rekabeti anlamaktır"

Stratejistin yaptığı işin özünde rekabeti anlamak ve onunla başa çıkmanın olduğunu ifade eden Seçkin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yöneticiler genellikle rekabeti sadece doğrudan mevcut rakipleri arasında yaşanan bir durummuş gibi tanımlarlar. Kar rekabeti yerleşik sektör rakiplerinin ötesine geçerek diğer dört rekabet kuvvetini de kapsar: Müşteriler, tedarikçiler, potansiyel girişimciler ve ikame ürünler. Mevcut rakipler, yoğun olarak fiyat üzerinden rekabet eder. Akıllı müşteriler, rakiplerinizle sizi birbirine düşürerek fiyatları indirmeye zorlayabilir. Güçlü tedarikçiler yüksek fiyat isteyerek, karınızı sınırlayabilir.”

Stratejik planlama

Stratejik planlamanın, işletmenin bulunduğu nokta ile arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif ettiğini kaydeden Onur Seçkin, “İşletmenin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesi gerekir. Stratejik planlama, bir işletmenin dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz ? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?” dedi.

Firma yetkililerinin interaktif olarak katıldığı eğitim programı; işletmelerin workshop çalışmalarıyla tamamlandı.