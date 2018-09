AOSB'de “İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme'' eğitimi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)'nde sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademide, “İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme'' eğitimi düzenledi.

AOSB Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kozan Demircan, Endüstri 4.0'ın yaygınlaşmasının, robotlaşma sürecini beraberinde getirdiğini söyledi.

Demircan, dünyada eğitimin yetersiz olduğunu ve insanların yüzde 70'inin akıl gücüyle değil, kas gücüyle para kazandığını belirterek, “Emek değerli; ama maliyetleri düşürmek insanların önüne geçiyor. Bu nedenle önümüzdeki 30 yılda çalışan nüfusun büyük kısmı robotlaşma sürecine yenik düşecek gibi görünüyor” dedi.

Potansiyel müşterilerin işsizlik nedeniyle ürün ve hizmet alamayacak kadar fakirleşmesinin, seçimlerde politikacılara oy atan kesimlerin de memnuniyetsizliği anlamına geldiğine işaret eden Demircan, “Bu da dijital dönüşümde kısır döngü yaratıyor. İşte bu yüzden Alibaba kurucusu Jack Ma, söz konusu süreci hafifletmek için hızla tedbir alınmazsa insanlığı çok acılı bir 30 yıl beklediğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Robotlaşma ne zaman geliyor?

Demircan, Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nden Katja Grace ve ekibinin yüzlerce makine öğrenimi uzmanıyla bir anket yaptıklarını ve gelecekte hangi mesleklerin robotların eline geçeceğini belirleyerek sonuçlarını özel bir raporda yayınladıkları belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2026 yılında öğretim görevlilerinin ders notlarını yazılımlar yazmaya başlayacak. 2027 yılında ise en azından gelişmiş ülkelerde sürücüsüz robot kamyonlar yola çıkacak. Böylece kamyon şoförleri işsiz kalacak. 2031'de yapay zeka perakende sektöründeki dijital pazarlamacıların yerini alacak. Oxford İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'ne göre robotlaşma yüzünden kamyon şoförleri 2027 ve cerrahlar da 2053'te işsiz kalacak. Nitekim Google'ın Alpha Go yazılımı Mayıs ayında dünya Go şampiyonunu yendi. Nüfus artışına bağlı olarak enerji ihtiyacı ve üretim maliyetleri de artıyor. Bu yüzden şirketlerin rekabet gücünü korumak aracıyla insanların yerine robotları ve yazılımları işe alması gerekiyor.”

2040'tan sonraki durum

Demircan, yapay zekanın, her alanda insan zekasını aşacağı günü ‘tekillik' olarak tanımlandığını belirterek, şunları söyledi:

“Kurzweil bunun için 2029 tarihini veriyor. Ben daha tutucuyum ve 2045 diyorum. Yeni raporda görüş bildiren uzmanlarsa 2049 yılında en çok satan romanları bilgisayarların yazacağını söylüyor. 2053'ten sonra insanlar ameliyat yapamayacaklar; çünkü robotlar onlardan iyi ameliyat yapacak ve en tecrübeli cerrahlar bile emekliye ayrılmak zorunda kalacak. 2063 yılında ise yapay zeka her işi insandan iyi yapacak ve buna resim çizmek dahil. 120 yıl sonra bütün işleri robotlar yapacak. Yapay zeka 2045'te insan zekasını aşarsa robotlar 10 yıl içinde her işte insanların yerini alabilir. En tutucu tahminlerimizle bile 2030'dan sonra robotların insanların yerini alma hızının her yıl katlanarak artacağını söylüyoruz.”

Dijital pazarlamada derin öğrenme

Demircan, dijital pazarlamada ‘büyük veri analizinin' yeterli olmadığına dikkati çekerek, müşterinin kendisinin bile bir saat sonra tam olarak neyi satın alacağını bilmediği bir dünyada yaşadığımızı dile getirdi.

Böyle bir dünyada müşteriye o an ihtiyaç duyduğu ve satın almak istediği ürünlerle hizmetleri sunmanın en iyi yolunun müşterinin online davranışlarını gerçek zamanlı olarak izlemek olduğunu vurgulayan Demircan, “Özellikle de müşterinin evde, işte, yolda; hatta mobil ekran ve laptopta farklı personalar sergilediğini düşünürsek, insanları kategorilere ayırarak öngörülerde bulunmaya yönelik büyük veri analizinin yetersiz kaldığını görüyoruz” diye konuştu.

Demircan, konuşmasında “Ürün Geliştirme, Büyüme Hızlandırma, Ürünlerin Pazarlanması ve Satışı” konularına da değindi.