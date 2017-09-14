AOSB’de “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri

AOSB Başkanlığı Seyhan Salonu’nda düzenlenen seminerde Çukurova Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden Dr. Barış Güzel, “İşe giriş muayenesi, periyodik muayene, periyodik tetkikler ve kişisel koruyucu donanımlar”; Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Ali Kokangül de “Risk değenlendirmesi ve işveren sorumlulukları” konularında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

“Amaç çalışanların sağlığını korumak”

Dr. Barış Güzel, iş sağlığı ve güvenliğinin, bütün mesleklerde çalışanların bedensel-ruhsal ve sosyal iyilik hallerinin korunması, geliştirilmesi ve en üst düzeyde sürdürülmesi için önemli olduğunu vurguladı. Uygun işe yerleştirme, iş yeri risklerinin saptanması, aralıklı kontrol muayeneleri, iş yerinde sağlık hizmeti ve sağlık eğitiminin, iş sağlığı uygulama ilkelerini oluşturduğunu belirten Güzel, “Kişiler niteliklerine uygun olan işlere yerleştirilmelidir. Bu yerleştirme, ‘işe giriş muayenesi’ ile sağlanır. Bu muayenelerde kişilerin özellikleri öğrenilir ve bu özellikleri ile uyumlu olan işlere yerleştirilmeleri sağlanır” dedi.

Bu uygulamanın asıl amacının, kişilerin "uygun olmayan" işlere yerleştirilmesinin önüne geçmek olduğuna dikkati çeken Dr. Barış Güzel, şöyle devam etti:

“İş yeri risklerinin kontrolünde çeşitli uygulamalar yapılabilir. Bu yaklaşımlar teknik uygulamalardır ve mühendislik hizmetleri olarak yapılır. Uygun havalandırma, işlemin kapalı sistemler içinde yürütülmesi, ayırma, mesafenin artırılması, iş yerinin, makine ve cihazların uygun yerleştirilmesi, ıslak yöntemle çalışma gibi uygulamalar mühendislik hizmetleridir. Kişilerin uygun bir işe yerleşmelerinin sağlanması ve iş yeri ortamındaki risklerin saptanarak kontrol altına alınması ile çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olur.”

“Sağlık eğitimi şart”

Barış Güzel, iş sağlığı uygulama ilkelerinden bir tanesinin de sağlık eğitimi olduğunu kaydederek, “İş yerinde bulunan riskler, bunların olası sağlık etkileri ve bu risklerden korunma yolları konularında çalışanların eğitilmesi gerekir. Eğitimlerde kişisel koruyucu uygulamaları konusuna da yer verilmelidir. Sağlık eğitimi çalışmalarının amacı iş yerindeki sağlık tehlikeleri ve korunma yollarıdır. Bunlara ek olarak sağlığın korunması ve sağlıklı yaşam ilkeleri de bu çalışmaların kapsamına alınabilir” diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliğinde amacın, çalışanların sağlığının korunması amacına yönelik çaba gösterilmesi olduğunun altını çizen Güzel, bu çalışmalarda temel ilkenin, iş yerinde çalışanlar için “sağlıklı ve güvenli’ bir ortam sağlamak olduğunu ifade etti.

“Doğru önlemler alınmalı”

Dr. Barış Güzel, Kişisel koruyucu donanımlar konusunda, “Baş koruyucuları, yüz ve göz koruyucuları, el koruyucuları, işitme koruyucuları, solunum koruyucuları, ayak koruyucuları, genel vücut koruyucuları gibi kişisel koruyucu donanımlar çalışanları kazalardan korumaz, sadece şiddetini azaltır. Bu yüzden öncelikli olan doğru önlemleri almaktır” ifadelerini kullandı.

Seminer, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Ali Kokangül’ün “Risk değenlendirmesi ve işveren sorumlulukları” konularında katılımcıları bilgilendirmesinin ardından, soru-cevap bölümü ile sona erdi.