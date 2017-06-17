AOSB’de mezuniyet heyecanı

Tekstil, giyim, ayakkabı ve deri, makine ve metal teknolojileri, mimarlık ve şehir planlama, elektronik ve otomasyon, elektrik ve enerji, mülkiyet koruma ve güvenlik olmak üzere toplam 6 bölümde öğrenim görülen AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 70 öğrenci için, Bölge Başkanlığı Seyhan Salonu’nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene; AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Aksöz, Mustafa Fidan, Bölge Müdürü Mustafa Keskin, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan ve Okul Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Bölüm birincilerine tam altın

Okul birincisinin mezuniyet kütüğüne isimliğini çaktığı törende, 5 farklı bölümün birincilerine AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Aksöz ve Mustafa Fidan tüm altın verdi.

Sütcü, firmaların artık kalifiye elemana, OSB’lerde kurulu meslek liseleri ve meslek yüksek okulları sayesinde daha kolay ulaştığını belirterek, “Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin her birini ayrı ayrı kutluyorum. Gençlerimize bundan sonraki çalışma hayatlarında da başarılar diliyorum” dedi.

Öğrenciler, tören sonunda keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.