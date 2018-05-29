AOSB’de sanayicilere 5 bin fidan dağıtıldı

2008 yılında, tüm sanayi bölgeleri arasında düzenlenen “En Çevreci OSB” yarışmasında ikincilik ödülü alarak çevreye ve doğaya duyarlılığını tescilleyen AOSB, 41. kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2018 yılında 5 bin adet fidanı bedelsiz dağıttı.

Bu yıl 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AOSB, Türkiye’nin önde gelen üretim ve istihdam merkezi olmanın yanında çevre dostu projeleriyle de öne çıkıyor.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “En çevreci ve en yeşil” organize sanayi bölgesi olma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Bölgede 2015 yılında 49 bin, 2016’da 60 bin ve 2017’de 46 bin adet bitki dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Sütcü, 2018 yılında ise 30 bin adet bitkiyi toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Fabrikalara ücretsiz fidan dağıtımı

“En Çevreci ve En Yeşil OSB” olma amaçları doğrultusunda geleneksel hale getirdikleri “En Yeşil Fabrika” yarışmasıyla iş adamlarının dikkatini ’doğaya ve çevreye’ çektiklerini açıklayan Sütcü, “Çevre, temizlik ve peyzaj birimimiz, sanayicilerimize fabrika bahçelerine dikmeleri için 2016 yılında 3 bin 500 adet, 2017’de 6 bin adet fidan dağıttı. 41. kuruluş yılımızı kutladığımız 2018’de ise 5 bin adet çınar, keçiboynuzu ve fırça çalısı türlerinden oluşan fidanları bedelsiz olarak firmalara ulaştırdık. Ülke ekonomisi için üretim ve istihdam sağlarken çevreye olan duyarlılığımızdan ödün vermeyeceğiz” dedi.