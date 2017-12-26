AOSB’de sanayicilere iş hukukundaki değişimler anlatıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Seyhan Toplantı Salonu’nda sanayicilere yönelik, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’ndaki Güncel Değişiklikler” konulu seminer düzenlendi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Avukat Günay Kılınç, “Arabuluculuk, işe iade davaları, yıllık izin ücretleri, meslek kodu çalışması, Bireysel Emeklilik (BES) zorunluluğu, mesleki yeterlilik belgeleri ve iş hukuku” konularını anlattı.

Av. Kılınç, arabuluculuğun bazı iş hukuku uyuşmazlıkları için artık bir dava şartı olduğunu ifade etti. Kılınç, 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek arabuluculukla işe iade davaları, işçi veya işverenin alacağı veya tazminata ilişkin açılan davalar öncesinde; arabulucuya başvurmalarının şart olduğunu dile getirdi. Av. Kılınç, zorunlu arabuluculukta anlaşma sağlanamaması halinde tarafların yetkili iş mahkemelerinde arabuluculuk sürecinin olumsuz sonuçlandığını gösteren tutanak ile dava açabileceklerini kaydetti.

İş hukuku yeni yılda yenileniyor

7036 Sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile iş hukuku yönünden kabul edilen diğer değişiklikleri de anlatan Av. Kılınç, yıllık izin ücreti ve bazı tazminat alacaklarında zaman aşımı süresinin artık 5 yıl olduğunu belirtti.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatındaki güncel değişiklik konularına da değinen Av. Kılınç, şunları kaydetti:

“Gece postalarında çalışacak kadınların çalışma koşulları açısından istisna getirildi. Kadın çalışanlar gece postalarında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde, kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”

Mesleki eğitim belgesi eksikliklerine de dikkat çeken Av. Günay Kılınç, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılamayacağını anlattı.

İş başvuruları alınırken sorulan sorularda düzenlemeler yapılmasının da önemli olduğunu ifade eden Av. Kılınç, “Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında iş başvuru formları güncellenmeli, personellerden açık rızalarına ilişkin yazılı onayları alınmalı, iş sözleşmesi ve sözleşme öncesi bilgi formları revize edilmeli” şeklinde konuştu.

Günay Kılınç, eğitime katılanların iş ve sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren sorularını da cevaplandırdı.