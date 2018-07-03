AOSB’de “Temel İlk Yardım” eğitimi

AOSB Başkanlığı Seyhan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak katılan Dr. Barış Güzel, ilk yardımı “bu konuda eğitim almış bireylerin olay yerinde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaleler” olarak tanımladı.

Katılımcıların ilgiyle dinlediği Güzel, ilk yardımdaki amacın hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak ve iyileşmesini kolaylaştırmak olduğunu kaydetti.

İlk yardımcının özellikleri

Dr. Barış Güzel, hasta için hayati önem taşıyan ilk yardımın bilinçli ve ilk yardım sertifikasına sahip kişiler tarafından yapılması gerektiğini bildirdi. Güzel, ilk yardımcının; olay anında 112 Acil Servisi’ne doğru haber verebilen, sakin, iyi iletişim kuran, can güvenliğini korumasını bilen, pratik, kendine güvenen, çevredeki kişileri organize edebilen, insan vücuduyla ilgili bilgilere sahip olması gerektiğini söyledi.

Yardımın ilk aşamasında hastanın solunum, öksürük, hareket gibi yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Güzel, destek sunulan bireyin hareket ettirilmeden bulunduğu yerde müdahale edilmesinin önemine dikkat çekti.

İlk yardımcının sorumlulukları hakkında da açıklamalarda bulunan Güzel, “İlk yardımcı, hastanın veya yaralının durumunun kötüye gitmesini engelleyerek, çevreden yardımcı olacak insanları koordine etmelidir. Hastanın korku ve endişelerini gidermeye çalışmalı, kişinin yaralarını görmesine izin vermemelidir. İlk müdahalenin ardından hastayı en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamalıdır” dedi.

İlk yardımda temel kurallar

İlk yardımın temel uygulamaları hakkında bilgiler veren Dr. Güzel, olay yerinde olası tehlikeler belirlenerek, güvenli bir çevre oluşturulması gerektiğini hatırlattı.

Hızlı bir şekilde gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğine dikkati çeken Güzel, şunları söyledi:

“112 aranırken sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli. Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı belirtilmeli. Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli. Hasta ya da yaralıların adı ve olayın tanımı yapılmalı. Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli. 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalı.”

Olay yerinde hasta yaralılara müdahalenin hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılması uyarısında bulunan Güzel, ilk yardımcının yapması gerekenleri konusunda şunları kaydetti:

“İlk yardımcı olay yerinde hasta ve yaralıların durumunu değerlendirip öncelikli müdahale edilecekleri belirleyecek. Bu kişilerin durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahaleleri yapacak. Kanama, kırık, çıkık ve burkulma gibi durumlarda yerinde işlemleri gerçekleştirecek. Hasta ve yaralı sıcak tutulacak.”

Hayat kurtarma zinciri

Hayat kurtarma zincirini, “Sağlık kuruluşuna haber verme, olay yerinde yapılan temel yaşam desteği, ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler ve hastane acil servisleri” başlıkları altında sunan Dr. Barış Güzel, insan vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenleri görseller eşliğinde anlattı.

“Suni solunum ve kalp masajı” konusunda bilgiler de paylaşan Güzel, Türkiye’de her yıl 400-500 bin kişinin kalp krizi geçirdiğine işaret etti. Hastaneye ulaşıncaya kadar hayatta kalma oranının yaklaşık yüzde 5-10 düzeyinde olduğu kaydeden Güzel, “Tıbbi müdahale yapılmadan önce çevrede bulunanlar tarafından yapılan ilk yardımın yaralı için hayati önem taşıdığı unutulmamalı” diye konuştu.

Dr. Güzel, eğitimin ardından katılımcıların sorularını cevapladı.