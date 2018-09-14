AOSB'de “Yalın 6 Sigma” eğitimi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)'nde sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademide, “Yalın 6 Sigma” eğitimi düzenledi.

AOSB Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, konuşmacı olarak Türkiye Kalite Derneği Baş Değerlendiricisi Müjgan Kerman katıldı. Kerman, “Yalın 6 Sigma”nın, müşteri odaklı, veri ve gerçeklere dayalı, sürece odaklanma, süreç iyileştirme, önleyici olma, ekip çalışması ve mükemmelliği kapsayan bir yönetim ve iş yapış modeli olduğunu söyledi.

Şirketlerde geleneksel karar alma sürecini, “Problemlerin tam anlamıyla anlaşılamaması, genellikle anlık ‘yangın söndürme' metotlarına başvurulması ve önleyici davranılmaması, deneme ve yanılma metotlarına başvurulması” şeklinde sıralayan Kerman, şöyle konuştu:

“Sigma, bir popülasyonun standart sapmasını ifade eden istatistiksel ölçüttür. Verinin varyasyonunu ölçer. 6 Sigma'nın birinci teması ve temel felsefesi; müşteri odaklılıktır. Müşteri İhtiyaç ve beklentileri ile işletme süreçleri arasında çok kuvvetli bir ilişki vardır. İşletmenin yaptıkları ile müşterinin ihtiyaç ve beklentilerindeki kesişme ne düzeyde çok artırılırsa, müşteri tatmini de o düzeyde artacaktır.”

“6 Sigma'nın yeni olan temaları, tutarlı bir yönetim sürecine dönüştürme becerisidir”

Kerman, "Yalın 6 Sigma" felsefesini oluşturan strateji ve liderlik katılımı konusunda da önemli mesajlar verdi. Firmaların, müşterileri için daha yüksek kaliteli üretimin, daha iyiyi daha kısa sürede ve uygun fiyatla sunma imkanının önemine de dikkati çeken Kerman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünya çapındaki üretim seviyesi süreci, yatırımlarınız için kısa süredeki verimli dönüş, aynı zamanda şirketinizin dünya çapında bir şirket olarak kabul edilmesini sağlar. Yüksek kalitede ürün üretebilmek için kişisel yetkinlikler ve liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi de ayrı bir önem taşır. Burada anlattıklarımızın bir bölümünü uyguluyor olabilirsiniz. 6 Sigma'nın yeni olan bütün temaları, tutarlı bir yönetim sürecine dönüştürme becerisidir.”

Yalın 6 Sigma temalarını ya da araçlarını destekleyen çalışmaların uygulanmasını tavsiye eden Kerman, şunları kaydetti:

“İşinizin güçlü ve zayıf yönleri konusunda kendinize karşı dürüst olun. Yalın 6 Sigma'da edindiğiniz tecrübeler, bir kuruluşun eksikliklerini kabullenme, onlardan ders alma ve düzeltmek için öncelikleri belirlemeye yön verir. Yalın 6 Sigma sisteminin, onu her başarılı işin parçası haline getirmeye yetecek kadar temel, güçlü ve değerli özelliklerinin olduğuna inanıyor ve bu düşünceye sizin de katılacağınızı umuyorum. Yalın 6 Sigma'nın disiplin ve yöntemlerini, size özgü kültür, iş yaptığınız sektör, pazardaki konumunuz, insan gücünüz ve stratejik açısından en iyi biçimde uyarlamanızı öneriyorum.”