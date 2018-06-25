AOSB’de "Yangın Önleme, Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı"

Tatbikat öncesi AOSB Başkanlığı Seyhan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve yangın uzmanı Metin Saraç’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim yoğun ilgi gördü. İşletmelerden çok sayıda personelin dikkatle dinlediği Saraç, yangından koruma, ilk ve doğru müdahale yöntemleri, ekipmanların kullanımı hususlarında bilgiler verdi.

Yangın müdahale ekiplerinin duyarlı kişilerden seçilmesi gerektiğini belirten Saraç, kimi doğal sebeplerin dışında, yangınların çıkmasında en büyük etkenin ‘insan faktörü” olduğunu kaydetti.

Yangına neden olan davranışların başında “umursamazlık, dikkatsizlik, bilgisizlik ve aşırı güven” hissinin geldiğini hatırlatan yangın uzmanı Saraç, maddi kayıpların yanında can kayıplarının önüne geçmek için yangına mutlaka zamanında ve doğru bir şekilde müdahale edilmesinin önemi üzerinde durdu.

“Yangın kontrol ve söndürme stratejisinde ‘ne yanıyor, nerede yanıyor, nasıl yanıyor, niçin yanıyor, ne zamandır yanıyor?’ sorularının cevaplarının tam ve doğru alınması gerektiğini vurgulayan Metin Saraç, bu soruların cevabı tam ve doğru alınmadan yapılan yangın müdahalesinin can ve mal kaybı riskini artırdığına dikkati çekti. Saraç, bir yangın sırasında çalışanların öncelikle soğukkanlılığını muhafaza etmesini istedi.

Klima sistemi ve bilgisayar sayısı artırılan bir işletmede enerji hatlarının da yenilenmesi gerektiğine işaret eden Saraç, “Enerji hatları güçlendirilmediği takdirde işletmenin yükünü kaldıramıyor. Bu tarz fabrikalardaki yangın önce koku, sonra bir duman ve alev şeklinde gerçekleşiyor. Tesiste hazır bekletilen yangın önleyici unsurlar (yangın dolapları, söndürme cihazları, algılama sistemi vb.) sağlıklı bir şekilde çalışacak pozisyonda ise başlangıç aşamasındaki yangınlara personelin müdahale etmesini öneriyoruz. Çünkü ilk üç dakikada bir yangın çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor” dedi.

Yangının en az çıkabilecek binalarda algılama sisteminin kurulmasını tavsiye eden Saraç, bu işin kişilere bırakılmaması uyarısında bulundu. İkinci öncelikli binalar grubuna giren imalathanelerde de algılama ve söndürme sistemlerinin devreye alınmasını isteyen Saraç, şunları kaydetti;

“İtfaiyecilik gönül işidir, özveri ister. Herkes yatağındayken servis aracıyla yangına müdahale etmek kolay bir iş değildir. Bir insan zorla itfaiyede çalıştırıldığında her zaman problemlerle karşılaşılır. ‘Acil eylem’ planında yer alacak kişilerin farkındalığı yüksek ve liderlik özelliklerine sahip olması gerekir. Ancak bu tarz insanlarla başarı elde edilebilir.”

Boya, geri dönüşüm ve tekstil fabrikalarının yangın açısından en riskli alanları oluşturduğunu dile getiren Metin Saraç, “Bu işletmelerde yangın parlama ve patlama derecesinde olur. Bu tür yangınlara tesis çalışanlarının direkt müdahale etmesini istemeyiz. Koruyucu giysileriniz ve temiz hava solunum cihazlarınız olmadığı için yangına müdahalede hayatınızı riske atmış olursunuz. Böyle bir yangın esnasında hemen toplanma bölgenize geçmeli ve ilgili personel derhal durumu itfaiyeye bildirmeli” uyarısında bulundu.

Çalışanların yangınlara müdahale ederken uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler veren Saraç, şöyle devam etti:

“Fabrikaların ulaşamadığınız kör noktalarını özellikle dedektörlerle besleyin, bunu kişilere bırakmayın. Yangın ihbarı yapılırken açık adres verilmeli. Mutlaka erken uyarı sistemleri temin edilmeli. Yangın söndürme cihazları alırken içeriğinin kontrolü sağlanmalı. Malzeme güvenlik bilgi formlarını (MSDS) iyi inceleyin. Lojistik firmaları tarafından teslim edilen ürünlerin numaraları dünyanın her yerinde aynıdır. 1000 woltun üstündeki trafolara asla söndürme cihazıyla müdahale etmeyin. Bütün trafolarda gazlı söndürme sistemi olmalı. Yağlı trafoyu söndürmek çok tehlikelidir. Bireysel müdahaleden kaçınılmalı. Yağmur suyu ve logar kapakları üzerine araç park edilmemeli. İşletmelerde her 25 metrede bir yangın söndürme cihazı bulundurulmalı. Bina duvarları 120 dk sürecek yangınlara dayanabiliyor olmalıdır.”

Tatbikat yapıldı

Metin Saraç’ın sunumundan sonra eğitimin tatbikat aşamasına geçildi. İtfaiye binası önünde gerçekleşen tatbikatı katılımcılar nefeslerini tutarak izledi.

Tatbikat senaryosu gereği, oluşturulan güvenli bölgede eski tahta paletlerin yandığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. 10 kişilik itfaiye personeli kısa sürede olay yerine intikal etti. Derhal itfaiye aracından yangın mahalline hortum serildi. Ekip amirinin olay yerinde yaptığı son dakika risk analizinin ardından yangına iki koldan önce su ile müdahale edilerek, ortamdaki hararet düşürüldü. Ortamdaki ısı belli bir seviyeye düştükten sonra araçlardan sıkılan köpük ile yangın kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen kesildiğinden emin olunduktan sonra soğutma çalışmaları yapıldı.