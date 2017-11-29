AOSB’deki tekstilciler buluştu

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, gelecek 10 yılın tekstil sektörü için oldukça verimli geçmesini beklediklerini söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdüren sanayiciler, AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda, sektörün durumunu ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenleri konuştular.

AOSB Başkanvekili Ömer Kaya ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hikmet Aslan, Yusuf Kara, Denetim Kurulu Üyesi Hilal Atilla Aksöz, Bölge Müdürü Mustafa Keskin ile Bölgede tekstil sektöründe faaliyetini yürüten, aynı zamanda Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum’un da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Bekir Sütcü, gelecek 10 yılın tekstil sektörü açısından önemine dikkati çekti.

“Potansiyeli iyi kullanmalıyız”

İhracat olmadan tekstil sektörünün ayakta kalamayacağını belirten Başkan Sütcü, “Türk tekstil sektörü, gerek teknoloji, gerek makine, gerekse bilgi birikimi açısından Avrupa’nın gerisinde değil. Bu sebeple ihracatı artırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ne kadar fazla ihracat yaparsak, o kadar fazla ayakta kalırız. Hedef konulursa olmayacak bir şey yok. Kahramanca mücadeleye devam” dedi.

Gümrüklü antrepo projesi

AOSB yönetiminin önceki ay yaptığı toplantıda 25 bin metrekarelik gümrüklü antrepo yapılması kararının alındığını dile getiren Başkan Sütcü, şöyle konuştu:

“Geçen yıl çıkan kanunla organize sanayi bölgelerine gümrüklü antrepo kurma hakkı tanındı. Fen işleri müdürümüz Mersin’e giderek gümrükteki antrepoları gördü. Ancak, ‘yaptığımız yatırımlara değer mi?’ diye bir endişemiz vardı. Yeni bilgiler ışığında gördük ki, sanayi bölgemizde bu yatırıma değecek kapasite var. Proje safhasında sanayicilerimizin de fikirlerine başvuracağız. Hepimiz ihracat-ithalat yapan şirketleriz, antrepo nedir, çok iyi biliyoruz. Gümrükçülerden de bu konuda yardımcı olmalarını istedik, hazırlık çalışmalarını başlattık. Allah kısmet ederse; bu yatırımı bölgemize getireceğiz.”

Yeni projelerin müjdesini verdi

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, planladıkları yeni projeler hakkında da bilgi verdi. Başkan Sütcü, “Organize sanayi bölgemizde belirli bir alanda toptancılar sitesi mantığında bir yer yapmayı planlıyoruz. Her biri 750 metrekarelik kapalı alana sahip olan asma katlı 17 işyeri bulunacak. Bunun yanı sıra güzel bir otel projemiz var. 10 bin metrekarelik alanda Adana Merkez Park’taki gibi içinde yürüyüş yolları, spor sahaları bulunacak yeşil alan projemiz var. Tam kesinleşmediği için detayları paylaşmıyorum ancak sanayi bölgemizin böyle bir parka sahip olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kaliteli yönetim sistemi oluşturduk”

AOSB Müdürü Mustafa Keskin ise, Türkiye’deki 300 sanayi bölgesi arasında AOSB’nin ilk 6’da yer aldığını söyledi. Keskin, AOSB’nin Türkiye Kalite Derneği (KalDer) eğitimlerini tamamlayıp, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı/ European Foundation For Quality Management (EFQM ) denetimlerinden başarıyla geçtiğini hatırlatarak, Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri arasında ilk ve tek olan “Mükemmellikte yetkinlik için tanımlanan 4 yıldız” ödülünü almaya hak kazandığını bildirdi.

Keskin, “Stratejik süreç yönetimi kurduk ve bu sayede kaliteli bir yönetim sistemi oluşturduk. 2013 yılındaki ilk denetimde de başarı gösterip ‘Kararlılık Ödülü’ almaya hak kazanmıştık. eğitimlerimizi de tamamlayıp ikinci denetimden geçtik” diye konuştu.

“Türkiye’de ilk ve tek OSB’yiz”

Keskin, Türkiye’deki OSB’ler arasında dört yıldız alan ilk ve tek organize sanayi bölgesi olduklarının altını çizerek, “Bu belge sadece yönetimimiz ve personelimizin çabasıyla alınmadı. Sanayicilerimizin de çok büyük katkısı var. Anket çalışmalarıyla sizlerin de fikirlerini alıp kararları istişare ile veriyoruz. Sizin de sürece dahil olmanızla eksikliklerimiz tamamlanıyor” dedi.

Belirli aralıklarla diğer sektörler içinde düzenlenmesi planlanan kahvaltı programı, sanayicilerin dilek ve temennilerinin alınması ve sorularının yanıtlanması ile son buldu.