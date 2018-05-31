AOSB’den 5 firma sanayinin devleri arasına girdi

Sanayinin övünç tablosu olan 2017 İSO 500 listesine, Adana’dan toplam 12 firma girdi.

Tekstil, gıda, plastik, kağıt ambalaj, makine, kimya, enerji, hazır beton, çelik hasır, inşaat, ahşap, mobilya ve otomotiv gibi çok farklı alanlarda 434 işletmenin faaliyet gösterdiği AOSB bünyesinde yer alan dev firmalar, elde ettikleri başarılarla Adana’nın gururu olmaya devam ediyorlar.

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. 359’üncü, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 422’inci, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 423’üncü, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. 427’inci, Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 456’ıncı sırada yer aldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alan firmaları kutladı. Sütcü, “Listede yer alarak bizlere bu gururu yaşatan Adanamızın ve bölgemizin yüz akı firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

İSO’nun 1968 yılından bu yana gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının Türk sanayisi için çok önemli bir gösterge olduğuna dikkat çeken Sütcü, şunları kaydetti:

“İSO 500’ün üretimden satışların 2017 yılında yüzde 33,2 artışla 490 milyar TL’den 653 milyar TL’ye çıkarak yüksek bir büyüme performansı göstermesini büyük bir memnunlukla karşılıyoruz.”

Güçlü Türkiye hedefine giden yolun çok çalışmaktan, üretmekten ve istihdam sağlamaktan geçtiğini vurgulayan Bekir Sütcü, “Bu konuda üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirerek Türkiye’nin büyümesine ve gelişmesine katkı sunmayı sürdüren sanayicilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.