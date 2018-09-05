AOSB’den Polonya’ya ticaret atağı

AOSB bünyesinde faaliyet gösteren tekstil firma yetkilileri, 2010 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan ve Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programı kapsamında, Polonya’nın Başkenti Varşova’ya seyahat gerçekleştirdi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya başkanlığındaki 10 kişilik heyet, 4 gün sürecek Polonya gezisi çerçevesinde, Polonya Türkiye Ticaret Odası ve Varşova Ticaret Müşavirliği temsilcileriyle resmi görüşmeler yapıp, Polonya Türk İşadamları Derneği’ni (POTİAD) ziyaret edecek.

Polonya’nın tekstil ve konfeksiyon sanayisinin belli başlı üretim merkezlerinden olan Lodz şehrinde 2 bin 500’den fazla markanın bir arada bulunduğu ve Avrupa’nın tekstil sektöründeki en büyük perakende ve toptancı merkezi Ptak Fashion City’de mağaza ziyaretleri yapacak olan heyet, ardından ikili iş görüşmelerine geçecek. İkili görüşmelerde, tekstil üreticilerinin yanı sıra toptancılar ve tasarımcılar da yer alacak.