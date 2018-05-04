AOSB’nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı

kuruluş yıl dönümünü kutladı. İlk sanayicilerini konuk ederken yolu, suyu ve elektriği bulunmayan, bugün ise Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan Adana OSB’deki kutlamada, geçmişten bugüne bölgeye emek veren yöneticiler de yad edildi.

AOSB Başkanlık binasının girişinden Seyhan Toplantı Salonu’na kadar tüm duvarların bölgede bugüne kadar görev alan müteşebbis heyeti, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin tek tek yazılarak vefa örneğinin gösterildiği tören, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, M. Nedim Büyüknacar, Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Atilla Aksöz, Mustafa Fidan ve Bölge Müdürü Mustafa Keskin’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgenin kuruluşunun 29 Mart 1973 yılında bakanlar kurulunca onaylandığını, ilk müteşebbis heyetinin ise 1977’de oluşturulduğunu belirterek, 41 yıl önce doğru atılmış adımların, ekilen tohumların değerinin gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığını ve meyvelerini topladığını bildirdi. Sütcü, “Doğru bir strateji yürüterek bölgemizin tarıma elverişli olmayan ve çevresi genişlemeye müsait bir alan seçilerek kurulmuş olması, bugün sıkıntısız bir şekilde büyüme imkânı sunuyor. Yani genişleme olanağı bizlere altın tepside sunulmuştur” dedi.

Konuşmasında; bölgenin dünden bugüne gösterdiği gelişimi, genç bir girişimci olarak OSB’de fabrika kurarken yaşadıklarından anekdotlar da sunan Başkan Bekir Sütcü, “Şimdi bir sanayici OSB’de yatırım yapmak için geldiğinde her şeyi hazır buluyor. Bölgemizde sorunsuz bir altyapı var. Bir şehirde ne varsa bölgemizde mevcut. Oysa biz ilk yatırım için buraya geldiğimizde yurt dışından makine siparişi vermiştik ama OSB’mizde yol, su ve elektrik yoktu. Aracımı bir yerde bırakıp, ayağıma giydiğim çizmelerle inşaat alanıma kadar yürüyordum” diye konuştu.

Başkan Sütcü, bugün Adana OSB’de, 434 işletmenin aktif faaliyet gösterdiğini, 5 kıtadan yatırımcılarla 40 bine yakın istihdamın sağladığını vurguladı.

Sanayicinin ülke ekonomisinin kalkınması için büyük zorluklar içinde üretim ve istihdam sağlayan kişi demek olduğunu ifade eden Sütcü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeni yatırım yapacak sanayicilerimize şunu söylemek istiyorum: Allah’a çok şükür, altyapısı ve üst yapısı tamamlanmış bir OSB’miz var. Yatırım yapacak girişimcilerimiz için arazimiz mevcut. Burayı yaşatmak ve geliştirmek hepimizin omuzlarındaki bir görevdir. OSB’mize hep birlikte sahip çıkalım. Hiçbir zaman durmayacağız. Vatanımız için üretim ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz. Soluk alıp verdiğimiz bu memlekete borcumuzun olduğunun bilincindeyiz.”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da konuşmasında; 1977’de kurulan AOSB’nin Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden birisi olduğunu hatırlattı. AOSB’de iş adamlarının dünden bugüne çalışmalarını rahatlıkla sürdürebildiklerine dikkat çeken Demirtaş, yenilikçi bakış açısıyla, çevreye ve topluma duyarlı projelerin ön planda tutulduğunu vurguladı.

AOSB’nin sürdürülebilir kalite, finans, insan kaynakları, çevre ve enerji politikalarıyla sanayinin güneydeki üssü konumunda olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Yaklaşık 500 işletmesi ve sağladığı 40 bin civarındaki istihdam ile 41. yaşına giren OSB, Adana ve ülke ekonomisine yaptığı katkılarla artık kabına sığmamaktadır. Başka bir ifadeyle adeta gömlek bedene dar gelmektedir. Bu nedenle bölgenin alanının genişletilmesiyle ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda büyük mesafeler kat ettik” diye konuştu.

"OSB’nin deneyimlerinden faydalanıyoruz"

Vali Demirtaş, Adana OSB’nin yanı sıra Ceyhan OSB ve Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin oluşturulmasında da önemli mesafeler alındığını belirterek, “Gıda İhtisas, Seracılık ve Su Ürünleri OSB Projelerini hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca ayakkabıcı, tekstilci, mahrukatçı ve küçük sanayi sitelerinin daha modern ve teknolojik imkanlara kavuşması için çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken 41 yıllık deneyimi ile ağabey konumunda olan Adana OSB’nin deneyimlerinden faydalanıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve törene katılan protokol üyeleri tarafından bölgede 20 yıl ve üzerinde faaliyet gösteren firmalara plaket verildi.

Kutlama töreninde, AOSB tarafından düzenlenen “En Yeşil Fabrika” yarışmasında dereceye giren doğa dostu firmalara ödülleri verildi. Bossa’nın birincilik ödülünü aldığı yarışmada, Kastamonu Entegre ikinci, Beta Gıda ise üçüncü oldu. YZD Elektrik ile Simgetek İmalat ve Mühendislik ise mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, dünden bugüne OSB yönetiminde görev alarak kuruma emek verenler ile sanayiciler katıldı. Programın sonunda misafirlere yemek ikram edildi.